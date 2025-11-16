पवन सिंह संग रहा रिलेशन, शादीशुदा प्रोड्यूसर को किया डेट? अफवाहों पर नीलम गिरी ने तोड़ी चुप्पी

भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस पर्सनैलिटी नीलम गिरी हाल ही में बिग बॉस 19 के घर के बेघर हुई हैं. उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्हें पहले रील बनाने वाली के नाम से चिढ़ाया जाता था. हालांकि इन्हीं रील वीडियोज की वजह से उन्हें बड़े मौके मिले और वो खुद को साबित कर पाईं. वहीं उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की शादीशुदा पर्सनैलिटीज जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और प्रवेश लाल यादव के साथ उड़ी अफेयर की चर्चाओं पर भी चुप्पी तोड़ी.

वीडियो बनाने वाली कहकर चिढ़ाया

नीलम ने बताया कि उनके करियर की शुरुआत शॉर्ट वीडियो बनाने से हुई थी, हालांकि इस वजह से उन्हें सेट पर हीन भावना का शिकार भी होना पड़ा. तब लोग इसे अच्छा नहीं समझते थे.

सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में नीलम बोलीं- तब लोग कहते हैं ये तो रील वाली है ये क्या कर लेगी. इसको क्या ही आता होगा. लेकिन उसी एक वीडियो से मुझे ब्रेक मिला था. वही एक वीडियो पवन सर के पास गया था और वो बोले थे कि ये लड़की में दम है. इस लड़की के एक्सप्रेशन अच्छे हैं, लुक्स अच्छे हैं. मैं कभी रील्स की तौहीन नहीं करती, इसी से मेरी रोजी-रोटी आई है. मैं तो गर्व महसूस करती हूं.

खेसारी-पवन की दुश्मनी का नहीं पड़ा असर

वहीं हिंदी रश से नीलम ने भोजपुरी के दो सुपरस्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की राइवलरी से खुद के डिस्कनेक्शन पर बात की. नीलम ने दोनों के साथ ही हिट गाने दिए हैं, वो दोनों की इज्जत करती हैं. नीलम ने बताया कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों के ही साथ उन्होंने काम किया है लेकिन इनकी राइवलरी का उनपर कोई असर नहीं पड़ा.

वो बोलीं- मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे खुद के गाने जो मैंने अकेले किए वो बहुत चले हैं. उनमें शिल्पी राज की आवाज रही और मैंने एक्ट किया. तो मेरी खुद की शख्सियत रही है. हां, पवन जी की वजह से मुझे बहुत हाइप मिला, या खेसारी जी कि वजह से मौके मिले, लेकिन मेरी खुद की भी एक पहचान रही. मेरे सोलो गाने भी खूब चले हैं. उसके बाद मुझे भोजपुरी में पवन सर और खेसारी सर के साथ ज्यादा मौका मिलने लगा. अगर मैं कुछ भी नहीं होती तो वो लोग मुझे जानते भी नहीं. मेरे उन हिट गानों की वजह से उन्होंने मुझे जाना.''

शादीशुदा पवन-खेसारी संग जुड़ा नाम

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ काम करने वाली हीरोइनों का नाम अक्सर उनके साथ जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि इनका अफेयर है, ऐसे में नीलम ने किन शर्तों पर काम किया. पूछे जाने पर कि वो कैसे खुद का बचाव करती हैं, वो बोलीं- मैंने ऐसे कोई कंडीशन नहीं रखे थे. बस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की हद पार नहीं करनी चाहिए. मैं पवन सर की बहुत इज्जत करती हूं, इसके परे मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं की. मैं इतना सम्मान करती हूं उनका कि बहुत कम बात करती हूं, वो भी कहते हैं कि नीलम बहुत अच्छी लड़की है. और क्या चाहिए. मैं बहुत प्रैक्टिल रहती हूं.

प्रोड्यूसर प्रवेश संग अफेयर का सच!

नीलम का भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर प्रवेश लाल यादव के साथ भी नाम जुड़ा था, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि- वो मेरे बस में नहीं है. क्या हुआ ना कि प्रवेश जी के साथ मेरा एक गाना चल गया था, तो उनको लगा कि इन्हें लेकर मैं आगे काम करूंगा तो आसानी रहेगी, गाने चलेंगे. तो हुआ भी, गाने अच्छे चले, मुझे पेमेंट मिली, तो दिक्कत क्या है. मुझे कभी कोई डील नहीं करना पड़ा, मेरे अच्छे दोस्त हैं. वो मुझे नजदीक से जानते हैं, मेरी जर्नी देखी है, इसलिए बहुत इज्जत से पेश आते हैं. अब नाम जुड़ गया तो क्या करें, काम तो करना है. दोस्ती थोड़े तोड़ देंगे.

