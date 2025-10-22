पवन सिंह से बगावत! खेसारी लाल यादव ने ज्योति के लिए की वोट अपील, बोले- वो अकेली हैं...

भोजपुरी पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं. उन्हें पति का सपोर्ट तो नहीं मिला लेकिन भोजपुरी सिनेमा के जाने माने स्टार और पवन सिंह से अनबन के लिए मशहूर खेसारी लाल यादव का साथ जरूर मिल गया है. खेसारी ने ज्योति को वोट देने के लिए जनता से खुलेआम अपील की है.

खेसारी का ज्योति को फुल सपोर्ट

आजतक से बातचीत में खेसारी ने कहा कि उस महिला को जनता की जरूरत है तो प्लीज उन्हें सपोर्ट करें, उनके लिए वोट करें. क्योंकि वो उनके चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सकते. मालूम हो कि खेसारी खुद आरजेडी पार्टी की ओर से छपरा से चुनावी मैदान में हैं.

खेसारी बोले- मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरे लिए मुसीबत है कि मैं जा नहीं सकता. तो मैं सभी से अपील कर रहा हूं. मैं एक पार्टी का आदमी हूं उसके बावजूद भी इंसानियत मेरे दिल में है. क्योंकि मैं एक पार्टी नहीं बल्कि पार्टी से ऊपर का काम करता हूं, एक इंसान के तौर पर. मैं सबसे कहूंगा कि उस महिला को आप लोगों को जरूर जिताना चाहिए. क्योंकि वो अकेली हैं.

ज्योति के लिए की वोट अपील

खेसारी आगे बोले- आप लोगों के अलावा उनके पास कुछ है नहीं. मैं सबसे कहूंगा कि उनको आप सबकी जरूरत है, और मैं अपील भी कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं जबकि मुझे पता है कि मेरी पार्टी का भी कोई ना कोई उनके सामने खड़ा होगा. लेकिन मैं इंसानियत के नाते ऐसा कह रहा हूं. उस महिला को आप लोग जरूर जिताइये, उस भाभी मां को आप लोग जरूर विजई बनाईये, कम से कम आप लोगों की सेवा में वो महिला लगी रहे. बाकी लोग-दुनिया जो भी भला-बुरा उनको कहती है, कम से कम इससे उन्हें शक्ति तो मिलेगी आगे लड़ने की.

पवन से मोल ली दुश्मनी?

आगे जब खेसारी से पवन सिंह पर ज्योति के लगाए आरोपों की बात की तो वो जवाब देने से साफ मुकर गए. वो बोले कि आपने ज्योति सिंह पर सवाल किया मैंने जवाब दिया, लेकिन आप पवन सिंह पर मत पूछिए. मेरी अलग विचारधारा है, उनकी अलग है.

खेसारी ने खुलेआम ज्योति सिंह को सपोर्ट कर पवन सिंह से बगावत का ऐलान कर दिया है. वो पहले भी ज्योति को सपोर्ट करते दिखे हैं. ज्योति बता चुकी हैं कि खेसारी ने उन्हें फोन कर हर संभव मदद करने की बात कही थी.

