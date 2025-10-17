खेसारी लाल यादव लड़ेंगे चुनाव, नामांकन भरने से पहले फैंस से मांगी दुआ, बोले- अपने बेटे...

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव फिल्मों के बाद अब राजनीति में भी अपना हाथ आजमाएंगे. वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी एक्टर ने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है. वो आरजेडी के लिए छपरा विधानसभा सीट से खड़े होंगे. खेसारी अपना नामांकन भी भरने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने फैंस से दुआ मांगी है.

खेसारी लाल भरेंगे नामांकन, फैंस को भेजा आमंत्रण

खेसारी लाल यादव ने गुरुवार रात ऐलान किया था कि वो चुनाव कुर्सी की दौड़ के लिए नहीं लड़ने वाले हैं. बल्कि वो जनता के बेटे हैं और राजनीति को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं. खेसारी के चुनाव लड़ने से सिनेमा जगत में भी खलबली मच गई है. उनसे पहले पवन सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए सामने आए थे, लेकिन निजी जीवन में आई परेशानियों के कारण, वो विधानसभा चुनाव में नहीं खड़े हो पाए हैं.

खेसारी छपरा विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, ऐसे में अब उन्हें अपना नामांकन भरना है, जो वो आज यानी 17 अक्टूबर के दिन भरने वाले हैं. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके अपने फैंस को आमंत्रण दिया है कि वो सभी उनके नामांकन भरने के वक्त उनके साथ आएं और उन्हें सपोर्ट करें.

खेसारी ने कहा, 'मैं अपना नामांकन भरने जा रहा हूं और इस मौके पर आप सभी का साथ, आपका आशीर्वाद, मेरे लिए बहुत बड़ा संबल होगा. आप सबसे दिल से निवेदन है कि नामांकन के दिन आइये, अपने इस बेटे और भाई को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम आपके हक और सम्मान की लड़ाई और मजबूती से लड़ सकें.'

चुनावी माहौल में रहा भोजपुरी सितारों का दबदबा

खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है. सोशल मीडिया पर उनके 6.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं. उनकी एक्टिंग और गाने के लोग दीवाने रहते हैं. ऐसे में खेसारी जब चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो माहौल काफी रोमांचक हो सकता है. उनसे पहले मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे सितारे भी पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमा चुके हैं, जिसमें उन्हें अभी तक सफलता ही मिली है. अब देखना होगा कि क्या खेसारी को भी राजनीति में सफलता मिलेगी या नहीं.

