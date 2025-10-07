scorecardresearch
 

Feedback

पवन सिंह का परिवार है विवाद की असली जड़, पावर स्टार की साली ने खोली पोल, बताया फ्लैट में क्या हुआ था

पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है. इस दौरान पवन सिंह की साली जूही ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जूही ने ये भी कहा कि पवन सिंह बताएं कि वो उनकी बहन के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं.

Advertisement
X
मुश्किल में पवन सिंह-ज्योति सिंह की शादी (Photo: Instagram @singhpawan999/Screengrab)
मुश्किल में पवन सिंह-ज्योति सिंह की शादी (Photo: Instagram @singhpawan999/Screengrab)

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. उनकी पत्नी ज्योति सिंह उन्हें लेकर हैरान करने वाले दावे कर रही हैं. 5 अक्टूबर को ज्योति, पवन सिंह से मिलने उनके घर लखनऊ पहुंची थीं. लेकिन पवन सिंह उनसे नहीं मिले. इतना ही नहीं, पावर स्टार ने पत्नी के हंगामे को रोकने के लिए फ्लैट पर पुलिस बुला ली थी. ये सारा ड्रामा ज्योति सिंह ने रोते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. अब पवन सिंह की साली जूही सिंह ने बताया कि उस दिन फ्लैट पर क्या हुआ.

पवन सिंह ने बताया सच
पवन सिंह और ज्योति सिंह की मैरिड लाइफ को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पवन सिंह की साली जूही ने अपने जीजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पवन सिंह का परिवार ज्योति सिंह को उनसे मिलने नहीं दे रहा है. जब ज्योति उनसे मिलने लखनऊ पहुंचीं, तो अचानक वहां पुलिस पहुंच गई. पुलिस ने कहा कि यहां बात नहीं होगी. थाने में ही बात होगी. 

जूही ने कहा कि पुलिस कमरे तक पहुंच गई और कहा कि बाहर निकलो यहां ताला लगेगा. वहां पुलिस किसने बुलाई. इस पर साफ तौर पर कोई जवाब नहीं मिला है. जूही ने कहा कि शुरुआत में पवन सिंह वहां मौजूद थे. हंसी-मजाक तक हुआ. लेकिन मीटिंग का हवाला देकर वो बाहर चले गए. जिसके बाद उनके भाई ने साफ कहा कि बात करो, लेकिन रहना नहीं है. जिस पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

Pawan singh, jyoti singh
ज्योति सिंह की मदद को आगे आई करणी सेना, पवन सिंह को दिया अल्टीमेटम 
पवन सिंह-ज्योति (Photo: Instagram @jyotipsingh999)
'भ्रम फैलाया गया', पत्नी के आरोपों पर बोले पवन सिंह, ज्योति ने किया पलटवार 
आपसी विवाद को लेकर पवन सिंह, ज्योति सिंह सुर्खियों में हैं. (Photo: ITG)
'पवन सिंह NDA के लिए करेंगे प्रचार तो पत्नी महागठबंधन के लिए...', बोले सपा नेता 
Aahana Kumra accuses Pawan Singh's fan for death threats
पवन सिंह के खिलाफ बोलीं आहाना, बाहर निकलने पर मिलीं धमकियां 
Pawan Singh
पवन सिंह की पत्नी ज्योति को घर में घुसने से किसने रोका? देखें रिपोर्ट 
Advertisement

परिवार बना विवाद की जड़
सोशल मीडिया पर लोग पवन सिंह से ज्योति सिंह को घर में रखने की अपील कर रहे हैं. ज्योति लगातार सवाल कर रही हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है. बिहार तक संग बातचीत में ज्योति ने कहा कि विवाद की असली जड़ पवन सिंह का परिवार है. पवन सिंह ने सीधे पर तौर पर कभी नहीं कहा कि मेरी पत्नी को मत रखो. हमेशा उनके भाई पत्नी को साथ में रखने का विरोध करते हैं. पवन सिंह की साली ने कहा कि जब तक वो सामने से बात नहीं करते, तब वो लोग फ्लैट में ही रुकेंगे. 

जूही ने ये भी कहा कि अगर उन्हें ज्योति को साथ में नहीं रखना है, तो बताया जाए. बताया जाए कि किस गलती की वजह से पवन सिंह पत्नी को साथ में नहीं रखना चाहते. 

देखते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का विवाद कब और कैसे खत्म होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement