जब पवन सिंह के पिता बने थे धर्मेंद्र, फ‍िल्म में बेटे की खातिर खूब रोए, ह‍िट रही फ‍िल्म

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने भोजपुरी फिल्म 'देस परदेस' में पवन सिंह के पिता का किरदार निभाया था. इस फिल्म ने भोजपुरी इंडस्ट्री को नई ऊंचाई दी और दर्शकों का दिल जीत लिया.

धर्मेंद्र-पवन सिंह की सुपरहिट फिल्म (PHOTO: Social Media)
धर्मेंद्र-पवन सिंह की सुपरहिट फिल्म (PHOTO: Social Media)

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का दमखम दिखाया है. धर्मेंद्र ने एक भोजपुरी फिल्म पवन सिंह के साथ भी की है. इस फिल्म ने भोजपुरी सिनेमा को एक नए मुकाम पर पहुंचाया. चलिए जानते हैं कि धर्मेंद्र और पवन सिंह की ये सुपरहिट फिल्म कौन सी है. 

जब धर्मेंद्र ने भोजपुरी फिल्मों में रखा कदम
धर्मेंद्र ने 2013 में देस परदेस फिल्म से भोजपुरी सिनेमा में गर्दा उड़ा दिया था. इस फिल्म ने भोजपुरी इंडस्ट्री को नई ऊंचाई पर पहुंचाया. फिल्म में धर्मेंद्र के साथ रति अग्निहोत्री और पवन सिंह लीड रोल में थे. फिल्म में कादर खान ने भी अहम रोल अदा किया था. देस परदेस में धर्मेंद्र ने पवन सिंह के पिता की भूमिका निभाई थी. पवन सिंह के पिता के किरदार में धर्मेंद्र को खूब पसंद किया गया. 

पवन और धर्मेंद्र ने बाप-बेटे की कहानी को पर्दे पर ऐसे उतारा कि लोग आजतक इस फिल्म को भूल नहीं पाए हैं. फिल्म की स्टोरीलाइन और डायरेक्शन काफी बेहतरीन था. फिल्म के एक सीन में धर्मेंद्र बेटे के लिए फूट-फूटकर रोते दिखे. फिल्म के इस सीन ने दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाई. 

इन फिल्मों में भी आए नजर 
देस परदेस में धर्मेंद्र को इतना प्यार मिला कि इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया. देस परदेस के बाद वो 'दरिया दिल', 'इंसाफ की देवी', 'दुश्मन के खून पानी हां' और 'सजना हमका दुल्हनिया बना दियो ना' जैसी फिल्मों में नजर आए. 

हिंदी सिनेमा की तरह धर्मेंद्र को भोजपुरी दर्शकों का भी बेशुमार प्यार मिला. धर्मेंद्र और पवन सिंह स्टारर फिल्म को विमल कुमार ने डायरेक्ट किया था. विपुल कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.  

फैन्स कर रहे दुआ 
बॉलीवुड की हीमैन धर्मेंद्र 89 साल के हैं. वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं. चार दिन पहले उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. लेकिन तीन दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया. अब घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा है. फैन्स और सेलेब्स उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. 

