'मैं आपसे मिलने लखनऊ आ रही हूं...', भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने लिखा पोस्ट

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने पवन सिंह के नाम एक नोट लिखा है. साथ ही ये कहा कि वो उनके परिवार से मिलने लखनऊ आ रही हैं.

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Photo: Instagram/@jyotipsingh999)
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चीजें पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही हैं. कुछ दिन पहले ज्योति ने एक लंबी पोस्ट लिख सभी को चौंका दिया था. जिसमें उन्होंने पवन पर उन्हें अकेला छोड़ने और उनके माता-पिता का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. वहीं अब ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. जो वायरल हो रहा है. 

पवन सिंह की पत्नी ने क्या पोस्ट किया?
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा, 'प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आप से एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ में आ रही हूं. मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे. अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार करूंगी या फिर आप जहां भी बुलाएंगे मैं वहां भी आ जाऊंगी.'

ज्योति ने आगे लिखा, 'विनम्र विनती है कि आप मुझसे जरूर मिलें और बहुत सारी बातें एवं बहुत कुछ निर्णय आपके साथ बैठकर लेना है. इसलिए आप प्लीज मुझसे जरूर मिलिएगा. आपकी पत्नी ज्योति.'

पवन सिंह ने भी किया पोस्ट
वहीं इससे पहले पवन सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा, 'मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है. अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है ये मेरे संस्कार हैं. जय माता दी.'

बता दें कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह से 5 मार्च 2018 को शादी की थी. हालांकि दोनों का रिश्ता काफी विवादित रहा है. वहीं ये पहली बार नहीं है जब ज्योति ने इस तरह की पोस्ट लिखी है. इससे पहले भी ज्योति ने सुसाइड करने तक की बात कही थी. साथ ही कई आरोप पवन सिंह पर लगाए थे.

बात करें पवन सिंह की तो वो कुछ दिन पहले ही रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से बाहर आए हैं. उन्होंने खुद शो को छोड़ने की बात अशनीर ग्रोवर के सामने रखी थी. इस दौरान के कई प्रोमोज और वीडियोज वायरल हुए थे. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

