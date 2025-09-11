scorecardresearch
 

Video: भोजपुरी एक्ट्रेस संग रोमांटिक हुए पवन सिंह, रंगदार बन बोले- नाच रे पतरकी

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नया गाना 'नाच रे पतरकी' रिलीज कर दिया गया है. गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस गाने में पवन सिंह और श्वेता शर्मा की सिजलिंग केमिस्ट्री ने फैन्स का दिल जीत लिया है.

नए गाने में पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा (PHOTO: Screengrab)
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में गर्दा उड़ा रहे हैं. टीवी एक्टर और कॉमेडियन के बीच पवन सिंह का अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है. इधर भोजपुरी पावर स्टार रियलिटी शो में धूम मचा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर उनके नए गाने 'नाच रे पतरकी' ने रिलीज होत ही तहलका मचा दिया है. गाना रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है.

नए गाने में पवन सिंह दिखाई रंगदारी 
पवन सिंह का रंगदारी सॉन्ग 2025 'नाच रे पतरकी' रिलीज हो चुका है. गाना PRA Films के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. गाने में भोजपुरी स्टार का दबंग और रोमांटिक अंदाज देखने को मिला. म्यूजिक वीडियो में उनके साथ एक्ट्रेस श्वेता शर्मा हैं. पवन सिंह और श्वेता शर्मा ने अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री से फैन्स के दिलों में आग लगा दी है. दोनों के डांस मूव्स और रोमांस देखने लायक है. 

पवन सिंह का टशन और श्वेता की अदाएं देखकर कई दिल धड़क उठे हैं. फैन्स भोजपुरी स्टार के एटीट्यूड पर दिल हार बैठे हैं. इसलिए भोजपुरी सॉन्ग ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. फैन्स श्वेता शर्मा और पवन सिंह की जोड़ी को हिट बता रहे हैं. 

मिले इतने व्यूज 
पवन सिंह और श्वेता शर्मा के गाने को रिलीज हुए महज चंद घंटे हुए और इसे अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. गाने के व्यूज हर सेकेंड बढ़ते जा रहे हैं. 'नाच रे पतरकी' 29वें नंबर पर ट्रेंड भी कर हर है. गाने के लिरिक्स राहुल यादव ने लिखे हैं. वहीं म्यूजिक दीपक दिलकश और प्रियांशु सिंह ने दिया है. गाने के सिंगर पवन सिंह और गोल्डी यादव है. 

ये बात माननी पड़ेगी कि पवन सिंह रियलिटी शो में हों या म्यूजिक वीडियो में अपने फैन्स को कभी नाराज नहीं करते हैं. पवन सिंह के फैन्स बताएंगे सही बोला या नहीं?

---- समाप्त ----
