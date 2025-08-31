scorecardresearch
 

छेड़छाड़ विवाद के बाद पवन सिंह ने मांगी माफी, पिघला अंजलि राघव का दिल, बोलीं- मुझसे बड़े हैं...

पवन सिंह का अंजलि राघव से सरेआम छेड़छाड़ करने को लेकर छिड़ा विवाद एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरा है. इसमें महिला कलाकारों की सुरक्षा, कार्यस्थल में सम्मान, और सार्वजनिक व्यवहार पर गंभीर चर्चा हो रही है. विवाद के बाद अंजलि के भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने के फैसले ने महिलाओं के अधिकारों और सीमाओं की बहस को और तूल दे दी है. हालांकि पवन ने माफी मांग ली है और अंजलि ने अब उन्हें माफ भी कर दिया है.

अंजलि राघव ने पवन सिंह को किया माफ (PHOTO: Screengrab/Instagram @singhpawan999)
अंजलि राघव ने पवन सिंह को किया माफ (PHOTO: Screengrab/Instagram @singhpawan999)

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के बीच का मतभेद अब खत्म हो चुका है. छेड़छाड़ के इस विवाद पर बवाल मचा तो, पवन ने एक्ट्रेस से तुरंत माफी मांग ली. पवन ने दुख जताया कि उनके इस बर्ताव से एक्ट्रेस इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थीं. इस पर अब अंजलि ने भी रिएक्ट किया है. 

अंजलि ने किया माफ

अंजलि ने पवन सिंह पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देंगी. उनका वीडियो पवन तक भी पहुंचा, उन्होंने दुख जताते हुए माफी मांगी, जिसे अंजलि ने स्वीकार किया है.

उनका माफीनामा कुबूल करते हुए अंजलि ने इस विवाद को खत्म करने की बात कही है. अंजलि ने अपने इंस्टा हैंडल पर पवन सिंह के माफीनामे को शेयर किया और लिखा- पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है. वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं. मैंने उन्हें माफ कर दिया है. मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती. जय श्री राम!

अंजलि ने पवन सिंह को किया माफ

पवन ने मांगी थी माफी

मालूम हो कि पवन सिंह ने माफी मांगते हुए इंस्टा स्टोरी में लिखा था-  अंजलि, आपका जो लाइव मैं व्यस्त शेड्यूल के कारण देख नहीं पाया, लेकिन आपने जो कहा मुझे उसकी जानकारी हुई. मुझे बुरा लगा. मेरी भावना आपके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं थी. क्योंकि हम लोग कलाकार हैं. इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं. 

छेड़छाड़ का वीडियो वायरल

दरअसल, इस विवाद का जन्म एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान हुआ, जब अंजलि राघव और पवन सिंह स्टेज पर थे. पवन सिंह को अंजलि की कमर को छूते हुए देखा गया, जिससे अंजलि साफ तौर से असहज होती दिखी थीं. ये वीडियो वायरल हुआ और दर्शकों से आलोचनाओं की बौछार शुरू हो गई.

पवन सिंह के साथ-साथ अंजलि के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई गई थी. ये देख अंजलि चुप नहीं रह पाईं और एक वीडियो जारी कर अपना गुस्सा जाहिर किया. अंजलि ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो पोस्ट किए जिसमें उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया कि उनकी मुस्कान को 'समर्थन' या 'मौन स्वीकृति' समझना गलत है.

अंजलि का भड़का था गुस्सा

उन्होंने बताया कि वो घटना के समय बहुत असहज थीं, लेकिन भीड़ की वजह से तुरंत विरोध नहीं कर सकीं. अंजलि ने कहा,''मैं अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी. मेरे साथ जो हुआ, वो गलत है. अगर ये घटना मेरे शहर हरियाणा में होती, तो जनता खुद जवाब देती.'' इसी के साथ अंजलि ने माफी की भी डिमांड की थी.

पवन पर गिरी गाज

सोशल मीडिया पर पवन सिंह की खूब किरकिरी हुई. पवन सिंह को शर्म आनी चाहिए, जैसे टैग्स देकर उन्हें खूब ट्रोल किया गया. ये भी कहा गया कि इस वीडियो से साबित होता है कि पवन नशे में स्टेज पर आते हैं. वो होश में नहीं रहते हैं. इस ट्रोलिंग का पवन सिंह पर गहरा असर पड़ा. 

पत्नी ने दी थी आत्महत्या की चेतावनी

इस विवाद के बीच पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट कर उनके अनदेखी किए जाने की शिकायत की. उन्होंने 'आत्मदाह' करने जैसी गंभीर चेतावनी भी दी. ज्योति ने लिखा कि, ''दो महीने पहले मेरे पापा जी भी आप से मिलने गए लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आप ने नहीं दिया. दुनिया का कौन-सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है.

''मेरे मां-बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है. जब मैं आपके लायक नहीं हूं या नहीं थी तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाई थी, आप मुझे वहीं छोड़ देते. मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किया है, कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नही सूझ रहा है. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पर ही उठेगा.''

पवन का छलका था दर्द

इन सभी आरोपों पर पवन सिंह ने बीते दिन कुछ और ना कहते हुए सिर्फ एक कहावत की लाइन दोहरा कर जवाब दिया था. उन्होंने लिखा था कि, 'जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई.'

पवन सिंह ने माफी मांगकर और अंजलि ने उन्हें माफ कर के इस विवाद को खत्म किया है, लेकिन लगता नहीं कि पब्लिक इतनी आसानी से इस विवाद को उन्हें भूलने देगी!

---- समाप्त ----
