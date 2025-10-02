करियर के लिए छोड़ा बॉयफ्रेंड, नहीं रचाई शादी, सालों बाद एक्ट्रेस को हुआ पछतावा

आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम हैं. आम्रपाली ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी. जितनी चर्चा उनकी प्रोफेशनल लाइफ की होती है, उतनी ही बातें पर्सनल लाइफ पर भी बनती हैं. आम्रपाली उन हीरोइनों में से हैं, जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी लव लाइफ का जिक्र किया.
करियर के लिए छोड़ा था प्यार
सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में आम्रपाली ने अपने पास्ट रिलेशनशिप पर बात करते हुए कहा कि मैं 5 साल पहले रिश्ते में थी. वो लड़का टीवी इंडस्ट्री का था. आज उसकी शादी हो चुकी है. हमारी इंगेजमेंट हो गई थी. उस समय मैं करियर के पीछे भाग रही थी. वो शादी करना चाहता था. वो इंसान अच्छा था. आज पछतावा होता है कि मैंने उस समय शादी क्यों नहीं की.
आम्रपाली कहती हैं कि उसकी तरह दूसरा मेरी जिंदगी में नहीं आया. एक्ट्रेस ने ये भी साफ किया कि वो कोई एक्टर नहीं, बल्कि टेक्निशियन था. उन्होंने कहा कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड आज अपनी मैरिड लाइफ में खुश है. वो अपने पार्टनर के साथ हंसी-खुशी जिंदगी बिता रहा है.
मां-बाप के लिए नहीं कर रहीं शादी
आम्रपाली ने आगे बात करते हुए कहा कि मुझे शादी करके दूसरे के घर जाने वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है. मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती. मुझे लगता है कि अगर मैं शादी करके चली गई, तो उनकी देखरेख कौन करेगा. आम्रपाली ने निरहुआ संग रिश्ते पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. निरहुआ शादीशुदा और दो बेटों के पिता हैं. वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं. मैं अगर शादी करूंगी, तो पूरी दुनिया को दिखा कर करूंगी.
वहीं निरहुआ भी इंटरव्यू में ये साफ कह चुके हैं कि उन्होंने गुपचुप आम्रपाली से शादी नहीं की है. आम्रपाली उनकी लकी चार्म हैं, क्योंकि दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. यही वजह है कि वो दोनों हर जगह साथ घूमते-फिरते हैं, लेकिन अफवाहों के चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर साथ में तस्वीरें पोस्ट करना कम कर दिया है.
अब फैन्स को आम्रपाली की शादी का इंतजार हैं. देखते हैं कि वो दिन कब आता है.