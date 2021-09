PM मोदी का यूपी दौरा आज, अलीगढ़ में रखेंगे यूनिवर्सिटी की आधारशिला, डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंच रहे हैं. करीब 12 बजे पीएम मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे. इस कदम को जाट समुदाय को साधने के तौर पर देखा जा रहा है, साथ ही पीएम मोदी डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे.

अलीगढ़ में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी 92 एकड़ में फैली होगी, जबकि 395 कॉलेज इसके अंतर्गत आएंगे. वहीं, डिफेंस कॉरिडोर का ऐलान खुद पीएम मोदी ने 2018 में किया था. अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर में 19 कंपनियां निवेश करेंगी, करीब 1300 करोड़ का निवेश होगा.



The University is being established by the State Government in the memory and honour of the great freedom fighter, educationist and social reformer, Raja Mahendra Pratap Singh ji.