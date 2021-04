मदुरै में बोले PM मोदी, कांग्रेस-DMK ने बैन किया था जलीकट्टू, ये तमिल संस्कृति के विरोधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मदुरै में चुनावी सभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण तमिलनाडु के कल्चर पर पूरा देश गर्व करता है. पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके-कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, लोग मूर्ख नहीं हैं. डीएमके-कांग्रेस खुद को तमिल कल्चर का रक्षक बताते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है. यूपीए की सरकार ने ही जलीकट्टू को बैन किया था.

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि 2016 में कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में जलीकट्टू पर बैन लगाने की बात कही थी. लेकिन हमारी सरकार ने तमिल कल्चर का सम्मान किया और इसे जारी रहने दिया. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस-डीएमके के पास झूठ फैलाने की कला है.



UPA was in power in Delhi in 2011 and DMK had big ministries in the Central govt. The same UPA govt banned Jallikattu. One UPA leader described Jallikattu as a barbaric practice!



- PM @narendramodi #VannakamModiJi