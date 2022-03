Exit Poll Results 2022: सबसे सटीक साबित होते हैं आजतक के एक्जिट पोल, पिछले चुनाव नतीजे हैं गवाह

उत्तर प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण के मतदान के बाद पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव आज खत्म हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल बताएगा कि नतीजे क्या हो सकते हैं.

जब बात आती है कि किसकी सरकार बन रही है? तो इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल हमेशा सटीक साबित हुई है. उत्तर प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद एक बार फिर हम सटीक एग्जिट पोल के साथ आप लोगों के बीच आएंगे, जैसे हमने महाराष्ट्र, झारखंड, लोकसभा चुनाव और दिल्ली का सटीक एग्जिट पोल बताया था.

हमेशा सटीक रहा इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल

महाराष्ट्र- 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था. इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिवसेना गठबंधन को 166-194 सीट, कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गठबंधन को 72 से 90 सीट और अन्य को 22 से 34 सीट मिली थी. नतीजे थे- बीजेपी+ को 161 सीट, कांग्रेस+ को 105 सीट और अन्य को 22 सीट.

झारखंड- 2019 में ही झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था. इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 से 32, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) गठबंधन के साथ 38 से 50 और अन्य को 4 से 7 सीट मिली थी. नतीजे थे- बीजेपी को 25 सीट, जेएमएम को 47 सीट और अन्य को 9 सीट मिली थी.

