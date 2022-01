Goa Election: चिदंबरम ने AAP को कहा 'वोटकटवा', केजरीवाल का पलटवार- सर, रोना बंद कीजिए

गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) और पी चिदंबरम (p chidambaram) भिड़ गए हैं. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दावा किया कि गोवा में आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट काटेगी. इसपर दिल्ली के सीएम और AAP के मुखिया अरविंद केजीरावल ने तंज कसा है. केजरीवाल ने चिदंबरम को यह तक लिखा कि सर रोना बंद कीजिए.

गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को एक चरण में वोटिंग होनी है. आम आदमी पार्टी पहली बार गोवा में भी चुनाव लड़ रही है.

ट्विटर पर केजरीवाल का पलटवार

पी चिंदबरम ने लिखा था कि मेरा आकलन है कि आम आदमी पार्टी (और तृणमूल कांग्रेस) गोवा में गैर-भाजपा वोट को केवल खंडित करेगा, अरविंद केजरीवाल द्वारा पुष्टि की गई है. गोवा में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है.

चिदंबरम ने आगे लिखा कि जो लोग शासन बदलना चाहते हैं (10 साल के कुशासन के बाद) वे कांग्रेस को वोट देंगे. जो चाहते हैं कि शासन जारी रहे, वे भाजपा को वोट देंगे. गोवा में मतदाता के सामने चुनाव साफ और स्पष्ट है. आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं या नहीं? पूर्व वित्त मंत्री ने आगे लिखा कि मैं गोवा के मतदाताओं से सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करने और कांग्रेस को वोट देने की अपील करता हूं.

सर, रोना बंद कीजिए- “हाय रे, मर गए रे, हमारे वोट काट दिए रे”



Goans will vote where they see hope



Cong is hope for BJP, not Goans.15 of ur 17 MLAs switched to BJP



Cong guarantee- every vote to Cong will be safely delivered to BJP. To vote BJP, route thro Cong for safe delivery https://t.co/tJ0cswgi74