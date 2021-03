‘जो TMC को वोट नहीं देगा, उसके साथ चुनाव के बाद खेल होगा’

पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता हमीदुल रहमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो वोटरों को टीएमसी को ही मतदान करने के लिए धमका रहे हैं.



दिनाजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हमीदुल रहमान ने कहा कि जिसका नमक खाते हैं, उसकी नमकहरामी नहीं करते. नेता ने कहा कि चुनाव के बाद हम उन लोगों से जरूर मिलेंगे, जिन्होंने हमें धोखा दिया होगा. हम सभी ममता बनर्जी को सीएम देखना चाहते हैं, जो वोट नहीं देगा उसके साथ खेल होगा.



A BJP delegation reaches the Election Commission office in New Delhi to lodge a complaint against TMC MLA Hamidul Rehman over his remark at a public meeting made on March 2. pic.twitter.com/TVymusLmvR