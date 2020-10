महागठबंधन के सभी उम्मीदवार तय, जानिए किसे, कहां से मिला टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. इस बार बिहार के रण में महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एमएल) (एल) है.

सीट शेयरिंग की बात की जाए तो RJD 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है. इसके अलावा CPI (ML) को 19, CPI (6) और CPM को (4) सीटें मिली हैं. RJD के तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं.

लिस्ट जारी करने में सबसे लेट रही कांग्रेस

गुरुवार को कांग्रेस ने 49 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए. कांग्रेस ने इससे पहले बिहार के पहले चरण की 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी. कांग्रेस को अपनी बची 49 सीटों पर प्रत्याशी चुनने में काफी समय लग गया. कांग्रेस के इस लिस्ट की कई दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी.

Mahagathbandhan including RJD, Congress and left parties releases its list of candidates for all 243 Assembly seats in Bihar.