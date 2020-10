BJP के फ्री वैक्सीन वादे पर आनंद शर्मा ने जताया ऐतराज, पीएम मोदी से मांगी सफाई

बिहार चुनाव के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा किया तो तमाम राजनीतिक दलों को उससे आपत्ति होने लगी. कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस वादे के खिलाफ आवाज उठाई है. राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने भी बीजेपी के इस वादे पर नाराजगी जताई है और इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है.

राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने ट्वीट में कहा, "बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त वैक्सीन का बीजेपी का वादा उसकी हताशा को उजागर करता है. यह सनक और उन्माद के अवसरवाद में एक नया निचला स्तर है. सीतारमण भूल गईं कि वह भारत की वित्त मंत्री हैं और बीजेपी सरकार का कर्तव्य है कि सभी भारतीयों के लिए वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित की जाए."

अपने अगले ट्वीट में कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरते हुए लिखा, "पीएम नरेंद्र मोदी कल चुनाव प्रचार करने वाले हैं इसलिए उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वैक्सीन- वोटों के लिए है, या वैक्सीन सभी के लिए है?

PM Shri @NarendraModi must clarify as he campaigns tomorrow -vaccine for votes, or vaccine for all?