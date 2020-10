बिहार चुनाव: बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की सूची, श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाली शूटर श्रेयसी सिंह को भी टिकट मिला है. पार्टी ने उन्हें जमुई से उम्मीदवार बनाया है. श्रेयसी सिंह बिहार के दिग्गज नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं.

श्रेयसी सिंह ने रविवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी. इसके अलावा पार्टी ने कहलगांव से पवन कुमार यादव, बांका से रामनारायण मंडल, मुंगेर से प्रणव यादव, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, काराकाट से राजेश्वर राज को टिकट दिया है. बीजेपी ने उन सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जहां पर पहले चरण के तहत मतदान होगा.

Bharatiya Janata Party releases the first list of 27 candidates for #BiharElections2020 pic.twitter.com/vxmymAEd8d