सुशांत केस: कांग्रेस ने कहा, अब बिहार चुनाव में NCB के सहारे बीजेपी

सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अब तक कुछ ठोस सामने न आने और पूरी जांच प्रक्रिया के नारकोटिक्स की दिशा की तरफ जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस ने सुशांत सिंह केस में एनसीबी की जांच पर सवाल उठाया है, और कहा कि बिहार चुनाव के चलते बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच करते करते ड्रग्स कनेक्शन की जांच को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने पर नारकोटिक्स विभाग और बीजेपी पर निशाना साधा है. अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है लिहाजा बीजेपी के लिए यह सनसनी जरूरी है.

अधीर रंजन ने ट्वीट किया, 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आप किस चीज की जांच कर रहे हो? नारकोटिक्स? अब तक कितनी मात्रा में प्रतिबंधित मैटेरियल्स का खुलासा हुआ है? क्या आपको कोई आतंकवादी लिंक नहीं मिला है? फर्जी! कम से कम यूएपीए या एनएसए को लगा सकते थे? बिहार चुनाव की घोषणा हो गई है, कुछ बहुत जरूरी और चुनावी सामग्री बीजेपी के लिए समय की जरूरत है.'

अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा, 'यह नारकोटिक्स की जांच नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से गंदी राजनीति है. सुशांत सिंह राजपूत मामला बिहार में बीजेपी के लिए वांछित परिणाम देने में विफल रहा है. ड्रग्स का मामला उन्हें उबार सकता है. सीबीआई और ईडी पिक्चर से गायब हैं. अब NCB सुर्खियों में छाया हुआ है. बिहार चुनाव के लिए नई सनसनी की जरूरत है, यह है बीजेपी के राजनीतिक और वैचारिक दिवालियापन का शानदार उदाहरण. जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा कौन है? अपराधी कौन है? यह राजनीति मूर्खता है!'

New sensation for Bihar election is required, this is the glaring example of BJP's political and ideological bankruptcy. Want to know who is the killer of Sushant Singh Rajput? Who is the culprit?

It is politics stupid!

(4/4)