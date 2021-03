कोलकाताः कॉफी हाउस में बीजेपी-लेफ्ट समर्थकों में नारेबाजी, पोस्टर फाड़ने का आरोप

कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट पर स्थित बुद्धिजीवियों के बैठने का ठिकाना इंडियन कॉफी हाउस में सोमवार को उस समय अराजकता फैल गई जब वहां बीजेपी और लेफ्ट समर्थकों के बीच नारेबाजी होने लगी. मोदीपारा लिखा टी-शर्ट पहनकर कॉफी हाउस में बीजेपी समर्थकों ने दीवार पर लिखा ‘No vote for BJP’ को मिटाना शुरू कर दिया. इससे वहां पर मौजूद CPIM(L) के समर्थक भड़क गए, और फिर क्या था दोनों पक्षों में नारेबाजी शुरू हो गई.

माले की समर्थक और प्रोफेसर मधुरिमा बख्शी ने बताया, '25-30 लोग थे. इनमें कुछ टी-शर्ट पहने लोग कॉफी हाउस में आए. मैंने एक टेबल पर तेजिंदर बग्गा को भी देखा. उन लोगों ने केशरिया टी-शर्ट पहन रखी थी और सेल्फी ले रहे थे. सभी आपस में करीब डेढ़ घंटे तक बात करते रहे. किसी ने बताया कि वो पोस्टर को उखाड़ रहे हैं. मैंने सीढ़ी पर उन्हें देखा कि वो ‘No vote for BJP’ में से सिर्फ NO को मिटा रहे थे.' प्रोफेसर मधुरिमा बख्शी खुद भी नो वोट फॉर बीजेपी कैम्पेन की हिस्सा हैं.

मधुरिमा बख्शी ने बताया, 'जब मैंने उन्हें टोका तो वो बोलने लगे कि वह ऐसा करते रहेंगे, हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे. जो लोग कॉफी हाउस के अंदर बैठे थे वे बाहर आ गए और मोदी के समर्थन में नारेबाजी करने लगे. कुछ पोस्टर्स को फाड़ने के बाद कुछ देर बाद वे वहां से चले गए.'

Comrades @Madhurima_ML and @sucheta_ml show they - and the women of West Bengal - refuse to be intimidated by BJP's bullies & thugs. They walk in the path of Khudiram and will resist Nathuram's followers! https://t.co/TbrBUwwDUk — Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) March 15, 2021

तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पोस्टर फाड़ने से इनकार किया. उन्होंने कहा, 'हमारे वॉलंटियर्स ने मोदीपारा कैम्पेन खत्म करने के बाद कॉफी हाउस चले गए जो कि 40-50 की संख्या में रहे होंगे. सभी कॉफी हाउस में करीब दो घंटे तक रहे. अपना बिल देने के बाद निकलने लगे तो देखा कि बीजेपी को वोट नहीं का पोस्टर लगा हुआ है. इस मार्कर के जरिये वॉलटियर ने ‘No vote to BJP’ में से NO को मिटा दिया. इसके बाद यह ‘vote to BJP’ हो गया. इसके बाद कुछ कम्युनिस्टों ने नारेबाजी शुरू कर दी. इस बीजेपी के वॉलंटियर्स भी नारे लगाने लगे. इसके पांच मिनट बाद हम चले गए.'

Modi supporters make their presence felt in the left leaning Coffee House in Kolkata . Somewhat like the ‘fall of Khan Market Consensus’ in Delhi pic.twitter.com/ewLoRpM7Ch — Smita Prakash (@smitaprakash) March 16, 2021

वहीं इंडियन कॉफी हाउस के कर्मचारियों ने बताया कि वे (बीजेपी समर्थक) आए थे, बैठे, खाया-पिया और जाते समय जय श्रीराम के नारे लगाने लगे. जाते समय पोस्टरों को फाड़ा और निकल लिए. यह सब कोई 5-10 मिनट चला होगा लेकिन कोई अराजकता नहीं फैली. कॉफी हाउस के सचिव तपन पहाड़ी का कहना था कि बाकी लोग अपनी टेबल पर बैठे रहे और किसी ने कुछ नहीं बोला.

इस घटना का वीडियो वायरल है जिसमें बीजेपी समर्थक जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं जबकि माले के समर्थक भी नारेबाजी कर रहे हैं.