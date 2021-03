TMC को एक और चुनावी झटका, बीजेपी में शामिल हो गए तेज-तर्रार प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी

बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है. आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए. मंगलवार को श्रीरामपुर हुगली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का दामन थामा. इस दौरान दिलीप घोष ने पार्टी का झंडा देकर उनका स्वागत किया. जितेंद्र तिवारी टीएमसी के तेज-तर्रार प्रवक्ताओं में शामिल थे.

बता दें कि ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के साथ विवाद होने पर जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी और आसनसोल निगम के प्रशासक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था. बाद में जितेंद्र तिवारी मान गए थे और पार्टी में लौट आए थे.

West Bengal: TMC leader and former Asansol mayor Jitendra Tiwary joins Bharatiya Janata Party, in the presence of BJP state president Dilip Ghosh at Sreerampore Hooghly pic.twitter.com/QlDCajx1QM