बंगाल: हारने के बाद बाबुल सुप्रियो का फेसबुक पोस्ट, 'जनता ने क्रूर महिला को वोट दिया'

बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है. इस हार के बाद बौखलाए बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी को बधाई ना देने की बात कही है. साथ इस जनादेश को ऐतिहासिक गलती करार दिया है. उन्होंने ये बात फेसबुक के जरिए कही है, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुटकी ली है.

बाबुल सुप्रियो ने लिखा- 'न ही मैं ममता बनर्जी को बधाई दूंगा और न ही मैं कहूंगा कि मैं जनादेश का सम्मान करता हूं. बीजेपी को एक मौका न देकर बंगाल की जनता ने इस भ्रष्ट, अक्षम सरकार और एक क्रूर महिला को वापस सत्ता में लाकर ऐतिहासिक गलती कर दी है.' उन्होंने आगे लिखा, 'हां, एक कानून के पालन करने वाले नागरिक के रूप में, मैं एक लोकतांत्रिक देश में लोगों द्वारा लिए गए फैसले का पालन करूंगा.' सुप्रियो ने बाद में यह पोस्ट हटा दी.

“Let’s try and not be a cry baby” pic.twitter.com/ycCLfvV32o