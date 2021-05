चुनावी नतीजों के बीच बंगाल में बवाल, राज्यपाल बोले- लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपनी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ चुकी है. यहां टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों के साथ मजबूत स्थिति में बनी हुई है. नतीजे अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं और उससे पहले ही वहां हिंसा शुरू हो गई है. खबर है कि बंगाल में आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई. बीजेपी ने टीएमसी पर इसका आरोप लगाया है. इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है. हालांकि इस घटना को लेकर टीएमसी ने सभी आरोपों को ख़ारिज किया है.

राज्यपाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जनादेश का सम्मान करना ही लोकतंत्र है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. ऐसे में उन्होंने बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात भी कही है.

Democracy is all about respecting mandate of the people.



Violence has no place in democracy. Appreciate stance @MamataOfficial to observe Covid guidelines and peace.



Call upon state apparatus @HomeBengal @WBPolice @KolkataPolice to take all steps to ensure peace and order.