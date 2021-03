TMC उम्मीदवार पर BJP सांसद का निशाना- CISF ने एयरपोर्ट पर गन के साथ किया था गिरफ्तार

बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी की ओर से आज शुक्रवार को अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया. उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद बीजेपी की ओर से हमला भी शुरू कर दिया गया है. बीजेपी सांसद ने टीएमसी के एक उम्मीदवार पर आरोप लगाया कि सीआईएसएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

बंगाल के बलुरघाट से लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार ने टीएमसी की ओर से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान किए जाने के बाद टीएमसी नेता और उम्मीदवार नरेंद्र चक्रवर्ती के बारे में ट्वीट किया कि नरेंद्र चक्रवर्ती को कोलकाता एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ द्वारा बंदूक ले जाते हुए पकड़ा गया था. ममता ने आज उन्हें विधायक के उम्मीदवार के रूप में चुन लिया है. लेकिन जनता इस बार ऐसे उम्मीदवार को खारिज कर देगी क्योंकि लोग अब टीएमसी की गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं.

सुकांत मजूमदार ने ट्वीट में एक खबर की कटिंग भी शेयर की जिसके अनुसार नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को कोलकाता एयरपोर्ट पर 31 जनवरी को 1 रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया था. सीआईएसएफ के कर्मियों ने एयरपोर्ट पर उनके सामानों की चेकिंग के दौरान बंदूक और बुलेट पाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. नरेंद्र चक्रवर्ता को पंदाबेस्वर से टिकट दिया गया है.

