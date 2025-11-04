राहुल गांधी जितना प्रचार करेंगे, बिहार में बीजेपी के वोट उतने बढ़ेंगे: अमित शाह

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. आजतक को दिए एक विशेष इंटरव्यू में शाह ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, बीजेपी को उतना ही फायदा होगा.

इस बातचीत में अमित शाह से राहुल के उस बयान पर सवाल किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि वोट के लिए प्रधानमंत्री मोदी नाच भी सकते हैं. शाह ने कहा कि राहुल के इन बयानों का नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा. अमित शाह बोले कि मणिशंकर अय्यर से सोनिया गांधी तक जब-जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, तब-तब भाजपा की जीत और मजबूती से हुई है. अमित शाह बोले कि इस बार तो कांग्रेस नेता ने छठ मईया का भी अपमान किया है. इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा.

'160 से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा'

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया है. आजतक से खास बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि बिहार में स्थिति एनडीए के पक्ष में बेहद अनुकूल है और गठबंधन 160 से ज्यादा सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल करेगा.

शाह ने कहा, 'स्थिति बहुत अच्छी है. हम बेहद आरामदायक स्थिति में हैं. बिहार में हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे.' जब उनसे सीटों के आंकड़े को लेकर दोबारा सवाल पूछा गया, तो शाह ने दोहराया कि एनडीए दो-तिहाई बहुमत से जीत दर्ज करेगा. जब पूछा गया कि क्या भाजपा और जदयू दोनों दल समान प्रदर्शन करेंगे, तो अमित शाह ने कहा कि दोनों का ‘स्ट्राइक रेट’ बराबर रहेगा.

एक करोड़ रोजगार देने के वादे पर बोले शाह

एनडीए के चुनावी वादे (एक करोड़ नौकरियां देने) पर शाह ने कहा कि रोजगार सरकारी, निजी और स्व-रोजगार के मिश्रण से आएंगे, और अगले दो साल में इसका अनुपात तय किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'पिछले 11 वर्षों में हमने बिहार में सड़कों, पुलों और पावर प्लांट्स जैसी जरूरी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया है. उद्योगों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने पहले ही विकसित कर दिया है.' शाह ने बताया कि राज्य में कई बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं.

‘एथेनॉल उत्पादन में देश में अव्वल हुआ बिहार’

बिहार की विकास उपलब्धियों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, 'आज बिहार देश में एथेनॉल उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो पहले कभी नहीं हुआ. बरौनी खाद कारखाना शुरू हो गया है, दो बड़े पावर प्लांट बन रहे हैं, और पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क भी तैयार हो रहा है. नौ इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित हो चुके हैं, जिनमें सबसे छोटा भी 550 एकड़ में फैला है.'

उन्होंने आगे कहा कि नई सरकार बनने के बाद एनडीए सूक्ष्म उद्योग, ग्रामीण उद्योग और कृषि आधारित स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करेगा. शाह ने कहा, 'हम यह भी तय करेंगे कि उद्योगों से कितने रोजगार आएंगे और उन्हें संभालने के लिए कितनी सरकारी नौकरियों की जरूरत होगी.'

इस इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि क्या मोकामा की घटना से नीतीश सरकार की जंगलराज पर हमला करती छवि को नुकसान होगा. इस पर अमित शाह ने कहा कि किसी भी कानून व्यवस्था में एक भी घटना नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता. अमित शाह ने कहा कि जंगलराज तब फैलता है जब घटना के बाद आदमी की ताकत के हिसाब से कानून काम करता है.

6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग

बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

