'जैसे 2020 के चुनाव में गड़बड़ी की गई, वैसा इस बार नहीं होने देंगे', बिहार चुनाव के नतीजों से पहले बोले तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई और मतगणना के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. बैठक के बाद तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2020 के चुनाव में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा था, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमानी से परिणाम पलट दिए गए थे. इस बार ऐसा नहीं होने देंगे.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मतगणना से पहले नेताओं संग मीटिंग की (File Photo- PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से ठीक एक दिन पहले राज्य की सियासत गरमाती नजर आई. आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई और मतगणना के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए.

बैठक में भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे. सूत्रों के अनुसार, बैठक में मतगणना के दौरान एजेंटों की तैनाती, संभावित रुझानों पर रणनीति और प्रशासनिक समन्वय जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम नहीं चाहते कि 2020 जैसी गड़बड़ी दोहराई जाए. उस समय महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा था, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमानी से परिणाम पलट दिए गए थे. इस बार ऐसा नहीं होने देंगे.”

उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी सीमाएं लांघता है या किसी राजनीतिक दबाव में काम करता है, तो वह लोकतंत्र के खिलाफ अपराध करेगा.

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार की जनता ने एनडीए को बाहर करने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा, “हमें पता है कि दिल्ली से दबाव डाला जा रहा है, लेकिन जनता का जनादेश साफ है. हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं.”

उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के सभी एजेंट और कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर पूरी सजगता से डटे रहेंगे, ताकि किसी तरह की धांधली या देरी की कोशिश को तुरंत चिन्हित किया जा सके. तेजस्वी ने सभी गठबंधन दलों से अपील की कि किसी भी अफवाह या उकसावे से दूर रहें और केवल आयोग की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें.

---- समाप्त ----
