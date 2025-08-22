scorecardresearch
 

Feedback

'मेरे डर से पटना छोड़कर नहीं भागा जयचंद... पांच परिवारों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की', बोले तेज प्रताप

मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, 'एक जयचंद पटना छोड़कर भागने वाला था लेकिन मेरे डर से नहीं भाग पाया. यही पांच परिवार थे जो पटना छोड़कर भागने वाले थे, कल मैं इनका नाम लूंगा और फोटो के साथ बताऊंगा.'

Advertisement
X
तेज प्रताप ने कहा कि पांच लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया. (Photo: Screengrab)
तेज प्रताप ने कहा कि पांच लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया. (Photo: Screengrab)

आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किसी जयचंद ने उनके खिलाफ साजिश रची है. अब उन्होंने पांच परिवारों पर उनके खिलाफ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया है. तेज प्रताप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'मेरे राजनीतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश की.'

उन्होंने लिखा, 'मैंने अपने 10 वर्षों से अधिक के राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया. लेकिन इन पांच परिवार के लोगों की ओर से मेरे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की गई. कल मैं इन सभी पांच परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा. मैं कल इनके हर एक षडयंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं.'

'मेरे डर से नहीं भाग पाया जयचंद'
 
मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, 'एक जयचंद पटना छोड़कर भागने वाला था लेकिन मेरे डर से नहीं भाग पाया. यही पांच परिवार थे जो पटना छोड़कर भागने वाले थे, कल मैं इनका नाम लूंगा और फोटो के साथ बताऊंगा.' 

सम्बंधित ख़बरें

तेजस्वी और तेजप्रताप यादव.
'गद्दारों से सावधान रहें... अभी भी वक्त है', तेज प्रताप ने विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को दी सलाह 
tej-pratap-yadav
तेजप्रताप ने बता दिया जयचंद कौन? आकाश यादव पर भड़के- 'हमारी राजनीति खत्म करने की साजिश' 
तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के हलफनामे एक बार फिर चर्चा में (File Photo: PTI)
2015-20 के हलफनामे में तेजस्वी थे बड़े भाई, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया 'उम्र का एफीडेविट घोटाला', जानें पूरा मामला 
Tej Pratap Yadav formed an alliance with 5 minor parties ahead of Bihar elections
तेजप्रताप यादव के मोर्चे को महागठबंधन में जगह तो मिलेगी नहीं, फिर ये लीला क्यों? 
Bihar election Tej pratap yadav alliance
बिहार का सबसे लेटेस्ट गठबंधन बागियों का मेला, तेज प्रताप के साथ आईं 5 पार्टियां कौन चलाता है? 
Advertisement

उन्होंने कहा, 'मैंने सबको आगाह किया था कि सभी को ऐसे लोगों से बचना चाहिए. खासकर इन पांच परिवारों से, जिनका हम पर्दाफाश करके रहेंगे. इन लोगों ने मेरे करियर पर दाग लगाया है. मेरी राजनीति को रोकने की कोशिश की. इन लोगों की घटिया मानसिकता को बिहार की जनता भी देखेगी और देश की जनता भी.'

'पांच लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया'

तेज प्रताप ने कहा, 'पांच लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया. जयचंद ने मेरे करियर को खाने का काम किया. हमारा हंसी-ठिठोली वाला अंदाज था. हम अपने परिवार और माता-पिता के साथ भी हंस-बोलकर रहते थे. ये खुशी उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मेरे करियर पर इस तरह का आरोप लगाकर और षडयंत्र रचकर मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया.'

उन्होंने कहा, 'मैं कोर्ट भी जाऊंगा और केस भी करूंगा. जिस तरह से मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, हमको तो लगता है कि आरएसएस-भाजपाइयों से इन लोगों ने पैसा लेकर मेरी इस छवि को खराब किया क्योंकि चुनाव आ रहा है और युवाओं में मेरा क्रेज है.

'ये लोग परिवार या आरजेडी से नहीं हैं'

तेज प्रताप ने कहा, 'इन लोगों का पटना से लेकर दिल्ली तक का गैंग है. ये हमारे परिवार से नहीं है. ये आरजेडी से भी नहीं हैं. ये आरजेडी में थे लेकिन इनकी करतूतों के कारण इन्हें आरजेडी से भगाया गया. ये लोग दिन रात सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं. इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं. रील डालते हैं. मैं कल इन लोगों का पर्दाफाश करूंगा.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement