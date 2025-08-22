'मेरे डर से पटना छोड़कर नहीं भागा जयचंद... पांच परिवारों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की', बोले तेज प्रताप

आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किसी जयचंद ने उनके खिलाफ साजिश रची है. अब उन्होंने पांच परिवारों पर उनके खिलाफ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया है. तेज प्रताप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'मेरे राजनीतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश की.'

उन्होंने लिखा, 'मैंने अपने 10 वर्षों से अधिक के राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया. लेकिन इन पांच परिवार के लोगों की ओर से मेरे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की गई. कल मैं इन सभी पांच परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा. मैं कल इनके हर एक षडयंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं.'

'मेरे डर से नहीं भाग पाया जयचंद'



मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, 'एक जयचंद पटना छोड़कर भागने वाला था लेकिन मेरे डर से नहीं भाग पाया. यही पांच परिवार थे जो पटना छोड़कर भागने वाले थे, कल मैं इनका नाम लूंगा और फोटो के साथ बताऊंगा.'

उन्होंने कहा, 'मैंने सबको आगाह किया था कि सभी को ऐसे लोगों से बचना चाहिए. खासकर इन पांच परिवारों से, जिनका हम पर्दाफाश करके रहेंगे. इन लोगों ने मेरे करियर पर दाग लगाया है. मेरी राजनीति को रोकने की कोशिश की. इन लोगों की घटिया मानसिकता को बिहार की जनता भी देखेगी और देश की जनता भी.'

'पांच लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया'

तेज प्रताप ने कहा, 'पांच लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया. जयचंद ने मेरे करियर को खाने का काम किया. हमारा हंसी-ठिठोली वाला अंदाज था. हम अपने परिवार और माता-पिता के साथ भी हंस-बोलकर रहते थे. ये खुशी उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मेरे करियर पर इस तरह का आरोप लगाकर और षडयंत्र रचकर मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया.'

उन्होंने कहा, 'मैं कोर्ट भी जाऊंगा और केस भी करूंगा. जिस तरह से मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, हमको तो लगता है कि आरएसएस-भाजपाइयों से इन लोगों ने पैसा लेकर मेरी इस छवि को खराब किया क्योंकि चुनाव आ रहा है और युवाओं में मेरा क्रेज है.

'ये लोग परिवार या आरजेडी से नहीं हैं'

तेज प्रताप ने कहा, 'इन लोगों का पटना से लेकर दिल्ली तक का गैंग है. ये हमारे परिवार से नहीं है. ये आरजेडी से भी नहीं हैं. ये आरजेडी में थे लेकिन इनकी करतूतों के कारण इन्हें आरजेडी से भगाया गया. ये लोग दिन रात सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं. इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं. रील डालते हैं. मैं कल इन लोगों का पर्दाफाश करूंगा.'

---- समाप्त ----