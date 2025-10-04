scorecardresearch
 

Feedback

'कुर्सी के लिए किडनी देने वाली बेटी तक का तिरस्कार', बिहार में लालू पर बरसे शिवराज

बिहार की राजनीति पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने पटना में कहा कि आज बिहार में महिलाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण से विपक्ष कुंठित है और परिवारवाद-कुर्सीवाद में उलझा हुआ है. चौहान ने राहुल गांधी पर विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया और विपक्ष की राजनीति को 'सूत न कपास, दुल्हन में लट्ठमलट्ठा' बताया.

Advertisement
X
शिवराज ने लालू पर बोला हमला (File Photo: PTI)
शिवराज ने लालू पर बोला हमला (File Photo: PTI)

बिहार की राजनीति को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने पटना में कहा कि आज बिहार में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम हो रहा है लेकिन विपक्ष इसे पचाने में असमर्थ है और कुंठा में डूबा हुआ है.

कुर्सी के लिए बेटी का तिरस्कार: शिवराज

शिवराज सिंह चौहान ने परिवारवाद और कुर्सीवाद को विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बताया है. उन्होंने कहा कि जिन दलों ने हमेशा परिवार को ही राजनीति का आधार बनाया, वो अब जनता के बीच अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Shivraj Singh Chouhan: A gift of MSP and the Pulses Mission to farmers.
कृषि मंत्री ने किसानों को दी बड़ी सौगात, देखें फसलों पर कितनी बढ़ी MSP? 
narendra modi birthday
PM मोदी के जन्मदिन पर देश भर में जश्न, BJP नेता मना रहे सेवा पखवाड़ा, देखें आज सुबह 
Congratulations to PM Modi: The Story Behind the Unity Journey.
PM मोदी को जन्मदिन पर बधाई, शिवराज ने सुनाया खास किस्सा 
shivraj singh news
एमपी में रोका गया शिवराज का काफिला 
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करते कांग्रेस विधायक.(Photo:Screengrab)
MP: खाद के मुद्दे पर सियासी उबाल, कांग्रेस MLA ने रोका शिवराज का काफिला 

शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा, 'परिवारवाद और कुर्सीवाद में इस कदर उलझ गए हैं कि किडनी देने वाली बेटी तक का तिरस्कार किया जा रहा है, आज विपक्ष के भीतर असली लड़ाई इस बात की है कि कौन नेता होगा और कौन उत्तराधिकारी, एक नेता यहां है, तो दूसरा विदेश में घूम रहा है.'

शिवराज ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जी अपनी कुंठा विदेश में निकालते हैं और वहां जाकर देश को बदनाम करने का पाप करते हैं. चौहान ने व्यंग्य करते हुए कहा कि विपक्ष की हालत 'सूत न कपास, दुल्हन में लट्ठमलट्ठा' जैसी हो गई है.

Advertisement

भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार समेत पूरे देश में गरीबों और वंचितों को योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है. महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिल रही है, किसानों को सहायता मिल रही है, युवाओं के लिए रोजगार और अवसर पैदा हो रहे हैं. यही वजह है कि जनता भाजपा और एनडीए पर विश्वास कर रही है और विपक्ष बौखलाहट में केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है.

मखाना महोत्सव में हिस्सा लेने बिहार पहुंचे हैं शिवराज

शिवराज सिंह चौहान पटना में आयोजित मखाना महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को बिहार गए हैं. देश भर में बिहार सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है. इसको लेकर उन्होंने कहा, मखाना बोर्ड उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग और निर्यात तक पूरी ताकत से काम करेगा, मखाना अब सिर्फ बिहार की पहचान नहीं, बल्कि निवेश और रोजगार का नया इंजन बनेगा. कृषि मंत्री ने कहा, हमारा संकल्प है, बिहार का मखाना वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत जगह बनाए और हर कोने तक पहुंचे.
 

---- समाप्त ----
इनपुट - शुभम निराला
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement