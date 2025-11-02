'नीतीश को बिहार से नहीं, कुर्सी से ज्यादा प्यार', सचिन पायलट ने बिहार CM पर कसा तंज

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार से नहीं कुर्सी से ज्यादा प्यार है. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अब पूरी तरह भाजपा के रहमोकरम पर निर्भर हैं और उनकी राजनीतिक मजबूरी ने उन्हें 'बेबस' बना दिया है.

सचिन पायलट ने मोदी-नीतीश पर बोला हमला

पत्रकारों से बातचीत में पायलट ने कहा कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में 'चार सौ पार' का दावा कर रही थी, लेकिन ढाई सौ सीटें भी नहीं ला पाई. केंद्र में सरकार बनाने के लिए उसे बिहार और आंध्र प्रदेश की 'बैसाखियों' का सहारा लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की यह बैसाखी अब विधानसभा चुनाव के बाद छिन जाएगी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा, 'यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सैकड़ों बिहारी लोगों के नाखून भेजे थे, लेकिन अब वही भाजपा के सामने पूरी तरह झुक चुके हैं.'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

पायलट ने बीजेपी से पूछा, कहां है 1.25 लाख करोड़ का पैकेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर पायलट ने सवाल उठाया, 'मोदी जी आज रोड शो करने आ रहे हैं, लेकिन बिहार को दिए गए वादों का क्या हुआ? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, निवेश, रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने जैसे किसी वादे पर अमल नहीं हुआ.'

Advertisement

उन्होंने कहा कि जिस सड़क पर प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, उसी सड़क पर कभी बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था. एनडीए के चुनावी घोषणापत्र पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन जनता को 'नए झूठे वादों' से गुमराह कर रहा है जबकि पुराने वादे अब तक अधूरे हैं. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और 'इंडिया गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में आराम से बहुमत हासिल करेगा.'



---- समाप्त ----