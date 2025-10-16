बिहार: उपेंद्र कुशवाहा ने उतारे दो और उम्मीदवार, देखें RLM ने किसे कहां से दिया टिकट

RLM candidates list 2025: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट जारी कर दी. इस लिस्ट में एनडीए गठबंधन में उनके हिस्से में आई छह विधानसभा सीटों में से गुरुवार को 2 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है, जबकि चार सीटों के लिए कैंडिडेट्स के नाम बुधवार को ही घोषित किए जा चुके हैं.

पार्टी के प्रदेश महासचिव सुभाष चन्द्रवंशी ने जारी की गई इस सूची में बताया कि सीटों का फैसला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी पार्टनर दलों के बीच विस्तार से चर्चा करने के बाद किया गया है.

इस लिस्ट में सबसे अहम नाम उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता का है, जिन्हें सासाराम सीट से कैंडिडेट बनाया गया है. वहीं, दिनारा से आलोक कुमार सिंह, उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज और मधुबनी से माधव आनंद मैदान में होंगे. बाजपट्टी से रामेश्वर महतो कैंडिडेट होंगे. पारू से मदन चौधरी कैंडिडेट होंगे.

'बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी'

अमित शाह से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि गठबंधन को लेकर कुछ मुद्दे थे, जिन पर चर्चा की जरूरत थी. इसी चर्चा के लिए मैं और नित्यानंद राय गृह मंत्री से मिले थे. अब उम्मीद है कि कोई दिक्कत आगे नहीं होगी. बिहार में एनडीए की सरकार पक्की तौर पर बनेगी.

बिहार चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के क्या है मायने?

RLM बिहार की सियासत में पिछड़े समुदाय और छोटे जातीय ग्रुप्स के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का चुनाव में असर एनडीए के लिए भी काफी अहम होगा क्योंकि वे गठबंधन में सीट बंटवारे और वोट शेयरिंग के मामले में एक एक्टिव पार्टनर हैं. चुनाव से पहले कुछ विवादों और नाराजगी के बाद भी पार्टी ने एनडीए के साथ तालमेल बनाए रखा है, जिससे गठबंधन की स्ट्रेंथ बनी हुई है.

RLM की पॉलिटिकल अहमियत इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि यह पार्टी पिछड़ों के हिस्से की पॉलिटिकल आवाज को नई एनर्जी दे रही है और बिहार की सत्ता के समीकरणों में नया इक्वेशन जोड़ रही है. 2025 के चुनाव में RLM का परफॉर्मेंस गठबंधन की सफलता को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन रीजनल सीटों पर जहां उनका मजबूत जनाधार है.

इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार चुनाव 2025 में पिछड़ा वर्ग और छोटे दलों को एकजुट करने वाला एक इम्पैक्टफुल पार्टनर है, जिसका इलेक्शन रिजल्ट बिहार के पॉलिटिकल फ्यूचर पर असर डालेगा.

