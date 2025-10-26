scorecardresearch
 

Feedback

'सत्ता में आए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे', बिहार की चुनावी रैली में बोले तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब अप्रैल में संसद ने वक्फ (संशोधन) कानून, 2024 पारित किया था. एनडीए सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला पारदर्शी कानून बताया था.

Advertisement
X
तेजस्वी ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो सीमांचल विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा. (Photo- Screengrab)
तेजस्वी ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो सीमांचल विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा. (Photo- Screengrab)

बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित ‘वक्फ (संशोधन) कानून’ को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा.

कटिहार और किशनगंज के मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, “मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया. लेकिन नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ रहे हैं. उन्हीं की वजह से आरएसएस और उसके संगठन नफरत फैला रहे हैं. बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहा जाना चाहिए.”

केंद्र के कानून पर सीधा हमला

सम्बंधित ख़बरें

Grand Alliance CM Face for Bihar Election and RJD Leader Tejashwi Yadav
'जब बिहार में लालू-राबड़ी की सरकार थी तब...', RJD के शासनकाल पर क्या बोले तेजस्वी? 
Tejashwi is not standing on his own, brother Tej Pratap launches a major attack.
'तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, पिता के बलबूते हैं', बोले भाई तेजप्रताप  
Panchayat representatives' allowances and pensions to be doubled and implemented
'पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय होगा दोगुना', तेजस्वी का ऐलान 
If Tejaswi becomes CM, all bills will be torn up: Kari Shoaib
'तेजस्वी CM बने तो फाड़ देंगे वक्फ कानून', RJD नेता के बयान पर BJP का पलटवार 
Grand Alliance CM Face for Bihar Election and RJD Leader Tejashwi Yadav
'सत्ता में आते ही वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दूंगा...', कटिहार रैली में बोले तेजस्वी 

तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब अप्रैल में संसद ने वक्फ (संशोधन) कानून, 2024 पारित किया था. एनडीए सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला पारदर्शी कानून बताया था. वहीं विपक्ष का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के धार्मिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन करता है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

एक दिन पहले ही आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी सोहैब ने भी विवाद खड़ा करते हुए कहा था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो सभी बिल, वक्फ बिल समेत, फाड़कर फेंक दिए जाएंगे. इसके बाद बीजेपी ने सवाल उठाया था कि कोई मुख्यमंत्री केंद्र के कानून को कैसे रद्द कर सकता है.

Advertisement

'संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई'

तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में कहा, “यह चुनाव संविधान, लोकतंत्र और भाईचारे की रक्षा की लड़ाई है. लोग 20 साल से नीतीश कुमार से परेशान हैं. सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है.”

उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लंबी सत्ता के बावजूद बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है.

सीमांचल के विकास का वादा

तेजस्वी ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो सीमांचल विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा. इसके तहत क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक केंद्र स्थापित किया जाएगा. सीमांचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है, अब इनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है.

'हम बिहारी हैं, किसी से डरने वाले नहीं'

तेजस्वी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा, “कुछ दिन पहले अमित शाह बिहार आए थे और धमकी दे रहे थे कि हमें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे. लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. हम सच्चे बिहारी हैं. ‘एक बिहारी सब पे भारी.’”

उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार उनके वादों की नकल कर रही है. उन्होंने कहा, “हमने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात की थी, तो नीतीश सरकार ने उसे 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया. हमारी सरकार बनी तो इसे 2,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा.”

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement