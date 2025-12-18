चुनावी राज्य असम के दौरेे पर 20 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी, बीजेपी सांसदों-विधायकों से करेंगे संवाद

असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सूबे की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अभी से ही एक्टिव मोड में आती नजर आ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उन सांसदों से मुलाकात की थी, जो असम से आते हैं. अब पीएम मोदी असम के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ संवाद करेंगे.

जानकारी के मुताबिक असम के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ पीएम मोदी के संवाद का कार्यक्रम 20 दिसंबर को निर्धारित है. पीएम मोदी 20 दिसंबर असम के दौरे पर होंगे और इस दौरान वह राजधानी गुवाहाटी में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ संवाद करेंगे. संवाद के इस कार्यक्रम के लिए 25 मिनट का समय निर्धारित किया गया है.

गुवाहाटी में बीजेपी कार्यालय के नवनिर्माण के बाद यह पहला मौका है, जब पीएम मोदी वहां जा रहे हैं. पीएम मोदी 20 दिसंबर को ही गुवाहाटी में नए एयरपोर्ट टर्निल का उद्घाटन भी करेंगे. वह गुवाहाटी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और इसके अगले दिन 21 दिसंबर को गुवाहाटी के शहीद स्मारक जाएंगे, जहां वह असम के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

पीएम मोदी अपने दो दिन के असम दौरे के दौरान लंबे समय से प्रतीक्षित नामरूप उर्वरक परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे और इसके बाद डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे. 2026 में होने जा रहे असम चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गौरतलब है कि पिछले दो चुनावों से बीजेपी और उसके सहयोगी दल असम की सत्ता पर काबिज हैं.

बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है. पीएम मोदी ने संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान हाल ही में असम के एनडीए सांसदों से मुलाकात की थी और जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने, बेहतर संवाद के लिए सोशल मीडिया पर मौजूदगी बढ़ाने का मंत्र दिया था.

