scorecardresearch
 

Feedback

असम: गौरव गोगोई ने CM हिमंत पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- घबराए कर तैयार करवा रहे हैं फर्जी वोटर लिस्ट

असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष संशोधन के निर्देश BJP को वोट की चोरी के माध्यम से सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं. गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से BJP के मतदाताओं को लाकर उनके नाम असम की मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

Advertisement
X
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम हिमंता पर साधा निशाना. (File Photo: ITG)
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम हिमंता पर साधा निशाना. (File Photo: ITG)

असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मंगलवार को कहा कि पार्टी चुनाव आयोग के उन कथित कदमों को बहुत गंभीरता से ले रही है, जिनसे भाजपा को वोटों में हेरफेर के जरिए सरकार बनाने में मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट रखते हुए विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची संशोधन का आदेश दिया गया है, जो असल में बाहरी लोगों को वोटर बनाने के लिए है.

पार्टी की एक अहम बैठक के बाद गोगोई ने कहा, 'मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से बीजेपी वोटरों को लाकर असम की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की साजिश कर रहे हैं. इसके लिए चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट रखते हुए विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची संशोधन (Special Summary Revision) का आदेश दिया है.'

CM के खिलाफ विरोध शुरू: कांग्रेस का दावा

सम्बंधित ख़बरें

Zubeen Garg murder case investigation
जब जुबिन गर्ग की हत्या हुई तो कातिल कौन? असम से सिंगापुर तक जांच में क्या कड़ियां जुड़ीं अब तक 
आखिर क्यों खास है असम का ये महोत्सव, जहां 22,000 किमी उड़कर आते हैं खास मेहमान? 
SIR in assam
बिहार में ‘डॉग बाबू’ विवाद के बाद असम में EC सख्त... वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर जारी किए ये निर्देश 
सीएम हिमंत सरमा ने अपने बयान में सामुदायिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों पर निशाना साधा
‘मियां’ एकजुट होकर वोट करते हैं, ‘हमारे वोट’ बिखरे हुए हैं: हिमंत बिस्वा सरमा 
असम के पांच नागरिक विदेशी घोषित किए गए
असम में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को 24 घंटे में राज्य छोड़ने का आदेश 

गोगोई ने दावा किया कि ये संशोधन असल में बाहरी लोगों को वोटर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. उन्होंने कहा, 'असम के गांवों, शहरों, युवाओं, माताओं-बहनों और विभिन्न समुदायों में हिमंत के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है. घबराए हुए सरमा अब फर्जी वोटर लिस्ट तैयार करवा रहे हैं. वह अन्य राज्यों से वोट लेकर फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन असम की जनता उनके कुशासन से मुक्ति चाहती है.'

Advertisement

गोगोई ने कहा कि असम में प्रतिनिधियों का चुनाव केवल राज्य के लोगों के वोट से होना चाहिए और राज्य की राजनीति वहां के लोगों के हाथों में ही रहनी चाहिए.

आम जनता से सतर्क रहने की अपील

उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं, अन्य विपक्षी दलों और आम जनता से सतर्क रहने की अपील की ताकि आने वाले दिनों में यूपी और बिहार से आरएसएस कार्यकर्ता असम की मतदाता सूची में घुसपैठ न कर सकें.

उन्होंने कहा, 'हम आगामी चुनाव विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए सत्ता में आने के लिए लड़ेंगे.'

8 विपक्षी दलों का गठबंधन

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आठ विपक्षी- कांग्रेस, सीपीआई (एम), रायजोर दल, असम जातीय परिषद, सीपीआई, सीपीआई (एमएल), जातीय दल-असोम (जेडीए) और कार्बी आंगलोंग स्थित ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी) ने दल एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे.

गोगोई ने पहले कहा था कि विपक्षी दलों ने किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं, बल्कि असम की जलती हुई समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement