तमिलनाडु और असम चुनाव के लिए BJP ने कसी कमर, पीयूष गोयल और बैजयंत पांडा को सौंपी कमान

भाजपा ने सोमवार को आगामी असम और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज करते हुए संगठनात्मक स्तर पर कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां कीं. पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है. उनके साथ सह-प्रभारी के रूप में अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल कार्य करेंगे. बीजेपी ने बैजयंत पांडा को असम विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है. उन्हें सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश सह-प्रभारी के रूप में सहयोग देंगे.

दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं. भाजपा की इन नियुक्तियों को पार्टी की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है. तमिलनाडु में भाजपा लंबे समय से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहां वह अभी तक सत्ता से दूर रही है. भगवा पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में इस दक्षिणी राज्य में 4 सीटें जीती थीं. पीयूष गोयल की चुनाव प्रभारी के रूप में नियुक्ति से पार्टी को उम्मीद है कि उसे राज्य में अपना संगठन और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के एक दशक के शासन का अंत हुआ था. डीएमके नेता एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने. इसी तरह असम में बैजयंत पांडा की अनुभवी नेतृत्व क्षमता से भाजपा मौजूदा सत्ता को बरकरार रखने की रणनीति पर काम करेगी. पांडा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. सुनील कुमार शर्मा किश्तवाड़ से भाजपा के विधायक और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, और दर्शना बेन जरदोश पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं.

बता दें कि 2021 में असम विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 75 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी. यह पहली बार था जब किसी गैर-कांग्रेसी गठबंधन ने राज्य में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की. ​​कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत गठबंधन ने 50 सीटें जीतीं, जो 2016 में उसकी 26 सीटों की संख्या से अधिक थीं. हिमंत बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री बने.

