पटना में कल सजेगा 'पंचायत आजतक' का मंच, अमित शाह, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर समेत ये दिग्गज करेंगे शिरकत

पंचायत आज तक 16 अक्टूबर को पटना में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेता, राजनीतिक विशेषज्ञ, कलाकार और गायक बिहार की राजनीति, चुनावी रणनीति और विकास पर अपने विचार साझा करेंगे। यह मंच जनता और नेताओं के बीच संवाद, राजनीतिक विश्लेषण और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा का अवसर प्रदान करता है।

अमित शाह, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव पंचायत आजतक के मंच पर आएंगे. (Photo- ITG)
पंचायत आज तक, बिहार का आयोजन गुरुवार, 16 अक्टूबर को होटल लेमन ट्री प्रीमियर, पटना में होने जा रहा है. यह कार्यक्रम बिहार की राजनीति, सामाजिक मुद्दों और चुनावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है. दिन की शुरुआत मशहूर रणनीतिकार और नेताओं जैसे प्रशांत किशोर और संजय झा के सत्रों से होगी, जिसमें प्रदेश की जनता और शासन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होगी.

इसके बाद चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, कान्हैया कुमार और अन्य नेता बिहार में पार्टी की योजनाओं, नेतृत्व और स्थानीय विकास पर अपनी बातें साझा करेंगे.

दोपहर और शाम के सत्रों में कलाकार, गायक और वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ बिहार में चुनावी माहौल, मीडिया और जनता की भूमिका पर अपने विचार रखेंगे. अंत में धमेंद्र प्रधान, तेजस्वी यादव और अमित शाह जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता बिहार के विकास, योजनाओं और भविष्य की दिशा पर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे.

पंचायत आजतक के तमाम कार्यक्रम:

10:00 से 10:30 बजे: अर्श पर या फर्श पर!

• प्रशांत किशोर, संस्थापक, जन सुराज

10:30 से 11:00 बजे: 25 से 30 … फिर से नीतीश!

• संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू & सांसद, राज्यसभा

11:00 से 11:30 बजे: मोदी के हनुमान … नीतीश के लिए वरदान!

• चिराग पासवान, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

11:30 से 12:00 बजे: बीजेपी का ‘मिशन बिहार’

• सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

12:00 से 12:30 बजे: बिहार में कांग्रेस कितनी असरदार

• कान्हैया कुमार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रभारी, NSUI

12:30 से 13:00 बजे: कांग्रेस का हाथ… पप्पू के साथ!

• राजेश रंजन “पप्पू यादव”, सांसद, लोकसभा, पूर्णिया (स्वतंत्र)

13:00 से 13:20 बजे: देखन में छोटन लगे..

• मुकेश साहनी, संस्थापक, विकासशील इंसान पार्टी (VIP)

13:20 से 13:40 बजे: देखन में छोटन लगे..

• उपेंद्र कुशवाहा, सांसद, राज्यसभा & अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

13:40 से 14:00 बजे: देखन में छोटन लगे..

• जीतन राम मांझी, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, मुख्य संरक्षक, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर)

14:00 से 15:00 बजे: लंच

15:00 से 15:30 बजे: चुनावी बहार है … स्टार पावर तैयार है

• अक्षरा सिंह, अभिनेत्री

• रितेश पांडे, भोजपुरी गायक और अभिनेता

• मैथिली ठाकुर, गायिका

15:30 से 16:00 बजे: बिहार में राहुल फ़ैक्टर

• पवन खेड़ा, अध्यक्ष, मीडिया & पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, AICC

16:00 से 16:30 बजे: दस हज़ार बनाम रोज़गा

• रवि शंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री & सांसद, लोकसभा, BJP

16:30 से 17:00 बजे: आरजेडी के लालटेन में कितनी लौ

• संजय यादव, सांसद, राज्यसभा, RJD

17:00 से 18:00 बजे: वोटर माता की जय

• अनामिका सिंह पटेल, MLC & प्रवक्ता, BJP बिहार

• अलका लांबा, अध्यक्ष, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस

• अनुप्रिया यादव, प्रवक्ता, JDU

• प्रियंका भारती, प्रवक्ता, RJD

• अनुरकृति, प्रवक्ता, जन सुराज

18:00 से 18:45 बजे: मुसलमान किस पर मेहरबान

• सैयद जाफर इस्लाम, पूर्व सांसद, राज्यसभा | राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP

• डॉ. शकील अहमद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, बिहार | वरिष्ठ नेता, कांग्रेस

• मोहम्मद अली अशरफ फतमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ | पूर्व केंद्रीय मंत्री

• सैयद अफजल अब्बास, अध्यक्ष, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड & नेता, JDU

• सैयद इम्तियाज़ जलील, पूर्व सांसद, लोकसभा, AIMIM

18:45 से 19:15 बजे: प्रधान का प्लान क्या है?

• धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, बिहार राज्य चुनाव प्रभारी, BJP

19:15 से 20:00 बजे: बीस साल बाद…

• तेजस्वी यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री, बिहार, वरिष्ठ नेता, RJD

20:00 से 21:00 बजे: फिर एक बार … एनडीए सरकार

• अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री

---- समाप्त ----
