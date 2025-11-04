राहुल गांधी और खेसारी यादव पर ये क्या बोल गए BJP नेता निरहुआ, दिलाने लगे जंगल राज की याद

भोजपुरी अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद निरहुआ ने राहुल गांधी, खेसारी लाल और रवि किशन को लेकर बड़ा बयान दिया है. निरहुआ ने कहा कि “राहुल गांधी बिहार में मछली पकड़ें तो बेहतर रहेगा, उनसे कुछ होने वाला नहीं है. उनको देखिए और इंजॉय कीजिए.”

उन्होंने आगे कहा कि “मैंने खेसारी लाल से कहा था कि आप हमारे प्रत्याशी का विरोध कीजिए, लेकिन राम मंदिर का विरोध कैसे कर सकते हैं? बिहार में अस्पताल बनाना चाहिए ये कहना गलत नहीं है, लेकिन राम मंदिर का विरोध स्वीकार नहीं.”

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘झूठ का सरदार’ कहने पर निरहुआ ने पलटवार करते हुए कहा कि “अब कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं बचा है. चुनाव आते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. आज देखिए बिहार में कितना विकास हुआ है. पहले जो एयरपोर्ट की हालत थी, आज कितना बदल गया है.”

रवि किशन को दोबारा धमकी मिलने के मामले पर उन्होंने कहा कि “यही तो मैं कह रहा हूं, जब इनकी सरकार नहीं है तब ही हमारे कलाकारों को धमकियां मिल रही हैं. लेकिन बिहार की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी. एनडीए की सरकार फिर से बनेगी.”

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

---- समाप्त ----