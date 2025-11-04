scorecardresearch
 

राहुल गांधी और खेसारी यादव पर ये क्या बोल गए BJP नेता निरहुआ, दिलाने लगे जंगल राज की याद

भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता निरहुआ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह बिहार में मछली पकड़ें तो बेहतर. उन्होंने खेसारी लाल पर राम मंदिर का विरोध करने पर आपत्ति जताई, जबकि अस्पताल बनाने की बात को सही बताया. कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पीएम मोदी को 'झूठ का सरदार' कहने पर पलटवार किया. रवि किशन को धमकी मिलने पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बहकावे में नहीं आएगी और एनडीए की सरकार फिर बनेगी.

निरहुआ ने राम मंदिर पर भी खेसारी यादव को निशाने पर लिया. (Photo: ITG)
निरहुआ ने राम मंदिर पर भी खेसारी यादव को निशाने पर लिया. (Photo: ITG)

भोजपुरी अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद निरहुआ ने राहुल गांधी, खेसारी लाल और रवि किशन को लेकर बड़ा बयान दिया है. निरहुआ ने कहा कि “राहुल गांधी बिहार में मछली पकड़ें तो बेहतर रहेगा, उनसे कुछ होने वाला नहीं है. उनको देखिए और इंजॉय कीजिए.”

उन्होंने आगे कहा कि “मैंने खेसारी लाल से कहा था कि आप हमारे प्रत्याशी का विरोध कीजिए, लेकिन राम मंदिर का विरोध कैसे कर सकते हैं? बिहार में अस्पताल बनाना चाहिए ये कहना गलत नहीं है, लेकिन राम मंदिर का विरोध स्वीकार नहीं.”

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘झूठ का सरदार’ कहने पर निरहुआ ने पलटवार करते हुए कहा कि “अब कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं बचा है. चुनाव आते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. आज देखिए बिहार में कितना विकास हुआ है. पहले जो एयरपोर्ट की हालत थी, आज कितना बदल गया है.”

रवि किशन को दोबारा धमकी मिलने के मामले पर उन्होंने कहा कि “यही तो मैं कह रहा हूं, जब इनकी सरकार नहीं है तब ही हमारे कलाकारों को धमकियां मिल रही हैं. लेकिन बिहार की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी. एनडीए की सरकार फिर से बनेगी.”

