Nabinagar Assembly Election Result 2025 Live: नबी नगर सीट पर JDU के चेतन आनंद और RJD के आमोद चंद्रवंशी के बीच कड़ी टक्कर, नतीजे कुछ देर में

Nabinagr Vidhan Sabha Chunav Results Live Updates: नबीनगर सीट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा की विधानसभा सीट भी रही है. इस सीट पर लड़ाई चेतन आनंद और आमोद चंद्रवंशी के बीच है. चेतन आनंद अपने समय के बाहुबली रहे आनंद मोहन के बेटे हैं.

नबीनगर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025. (Photo: ITG)
नबीनगर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025. (Photo: ITG)

Nabinagr Assemby Election Result 2025 Live Update: नबीनगर विधानसभा सीट (Nabinagr Assemby Election Result 2025) के लिए हुए वोटों की गिनती अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी. इस विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला चेतन आनंद और आमोद चंद्रवंशी के बीच है. नबीनगर, बिहार के मगध क्षेत्र में स्थित एक प्रखंड है, जो औरंगाबाद जिले का हिस्सा है. जानते हैं काउंटिंग का पल-पल का अपडेट...

यह भी पढ़ें: Bihar Election Result 2025 LIVE: नतीजों से पहले तेजस्वी बोले- जैसे 2020 में गड़बड़ी की गई थी, वैसा इस बार नहीं होने देंगे

Nabinagr Assemby Election Result 2025 Live Update...

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

