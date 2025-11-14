Nabinagar Assembly Election Result 2025 Live: नबी नगर सीट पर JDU के चेतन आनंद और RJD के आमोद चंद्रवंशी के बीच कड़ी टक्कर, नतीजे कुछ देर में

Nabinagr Vidhan Sabha Chunav Results Live Updates: नबीनगर सीट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा की विधानसभा सीट भी रही है. इस सीट पर लड़ाई चेतन आनंद और आमोद चंद्रवंशी के बीच है. चेतन आनंद अपने समय के बाहुबली रहे आनंद मोहन के बेटे हैं.

