Nabinagar Assembly Election Result 2025 Live: नबी नगर सीट पर JDU के चेतन आनंद और RJD के आमोद चंद्रवंशी के बीच कड़ी टक्कर, नतीजे कुछ देर में

Nabinagr Assemby Election Result 2025 Live Update: नबीनगर विधानसभा सीट (Nabinagr Assemby Election Result 2025) के लिए हुए वोटों की गिनती अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी. इस विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला चेतन आनंद और आमोद चंद्रवंशी के बीच है. नबीनगर, बिहार के मगध क्षेत्र में स्थित एक प्रखंड है, जो औरंगाबाद जिले का हिस्सा है. जानते हैं काउंटिंग का पल-पल का अपडेट...
यह भी पढ़ें: Bihar Election Result 2025 LIVE: नतीजों से पहले तेजस्वी बोले- जैसे 2020 में गड़बड़ी की गई थी, वैसा इस बार नहीं होने देंगे
Nabinagr Assemby Election Result 2025 Live Update...
बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें
बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें