बिहार चुनाव: मोतिहारी की सुगौली सीट से VIP उम्मीदवार का नामांकन रद्द, चिराग के उम्मीदवार की राह आसान

मोतिहारी की सुगौली सीट से विकासशील इंसान पार्टी के शशि भूषण सिंह का नामांकन तकनीकी लापरवाही के चलते रद्द हो गया है. साथ ही अन्य उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द होने से महागठबंधन को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. यह सीट अब एनडीए के लिए अधिक मजबूत हो गई है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं.

शशि भूषण सिंह का नामांकन पत्र अधूरा पाया गया. (Photo- FB/Shashi Bhushan Singh)
मोतिहारी जिले की सुगौली विधानसभा सीट से महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया है. निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पाया गया कि शशि भूषण सिंह ने आवश्यक दस प्रस्तावकों के बजाय केवल एक प्रस्तावक का नामांकित किया था, जो नियमों के खिलाफ है.

शशि भूषण सिंह के साथ ही सुगौली से निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है. उनके दस्तावेजों में जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण यह कदम उठाया गया. प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि दोनों उम्मीदवारों को नामांकन रद्द होने की आधिकारिक सूचना जल्द ही दी जाएगी.

इस घटना ने सुगौली सीट के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है. शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने से महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि यह सीट इस बार कड़ी टक्कर वाली मानी जा रही थी.

वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश सहनी के रेस से बाहर होने से एनडीए गठबंधन को राहत की सांस मिली है, क्योंकि उनके चुनावी मैदान में बने रहने से वोट बंटने का खतरा बढ़ जाता.

अब सुगौली सीट पर एनडीए समर्थक लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के लिए स्थिति बेहतर मानी जा रही है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीट अब एनडीए के पक्ष में जा सकती है. महागठबंधन में इस नामांकन रद्दी से निराशा का माहौल है.

सुगौली विधानसभा में अब जनसुराज पार्टी के अजय झा और एनडीए समर्थित बबलू गुप्ता के बीच मुकाबला मुख्य रूप से रहेगा. पिछली बार शशि भूषण सिंह ने 65,267 वोट लेकर यह सीट जीती थी.

