'आपके वोट के लिए मोदी नाचकर भी दिखा देंगे...', राहुल गांधी ने बिहार से प्रधानमंत्री पर बोला हमला

बिहार में विधानसभा चुनाव अभियान की धमाकेदार शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं. राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में कहा, 'अगर आप नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि वोट के लिए नाचो, तो वे मंच पर नाचेंगे.'
इस रैली में राहुल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं. राहुल ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने बिहार के गरीबों और पिछड़ों को ठगा है.
'छठ के नाम पर ड्रामा करते हैं'
राहुल बोले कि ये यमुना के नाम पर ड्रामा करते हैं. राहुल ने कहा कि छठ में लोग यमुना में नहा रहे थे, मोदी स्विमिंग पूल में. छठ पूजा का जिक्र करते हुए राहुल बोले, दिल्ली में लोग गंदी यमुना में डुबकी लगा रहे थे और नरेंद्र मोदी अपने लिए बने खास तालाब में नहा रहे थे. उनका छठ पूजा या बिहार से कोई लेना-देना नहीं, बस वोट से मतलब है.
नीतीश कुमार पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा, 'नीतीश जी का चेहरा बस इस्तेमाल किया जा रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है. उन्हें सामाजिक न्याय की कोई परवाह नहीं.
‘वोट चोरी’ का आरोप, 66 लाख नामों की बात
राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप दोहराया. उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में भी चुनाव चुराने की कोशिश करेगी. उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चुराए. अब बिहार में पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने मतदाता सूची से 66 लाख नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि जनता महागठबंधन का साथ दे. राहुल ने कहा, 'हम हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की सरकार बनाएंगे. किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे.'
‘मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार’
आर्थिक मोर्चे पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा, 'नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे कारोबार खत्म कर दिए. अपने फोन के पीछे देखिए- लिखा है ‘Made in China’. हम चाहते हैं उस पर लिखा हो ‘Made in Bihar'. मोबाइल, शर्ट, पैंट सब यहीं बनें ताकि युवाओं को रोजगार मिले.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिहार को ‘वैश्विक शिक्षा केंद्र’ बनाएगी और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से विश्वस्तरीय संस्थान बनाने का वादा किया.
आपको बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में होना है. इसी के लिए हर राजनीतिक दल के नेता इन दिनों बिहार में राजनीतिक सभाएं कर रहे हैं. मतदान का पहला चरण 6 नवंबर को तो दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.