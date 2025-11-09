'राजनीति मेरे खिलाफ करो, भगवान राम के खिलाफ नहीं', खेसारी पर निरहुआ का पलटवार

बिहार चुनाव के बीच भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जहां एक तरफ एनडीए की जीत का भरोसा जताया वहीं आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पर जमकर निशाना साधा.

दोनों नेताओं ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए बहुमत से आगे है और जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है.

खेसारी पर बरसे मनोज तिवारी और निरहुआ

मनोज तिवारी ने कहा कि पहले चरण के बाद हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, महिलाएं खुलकर एनडीए को आशीर्वाद दे रही हैं. बिहार आज अपराध और जंगलराज से निकलकर विकास के रास्ते पर है. वहीं निरहुआ ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष को हराना नहीं बल्कि महागठबंधन के हर उम्मीदवार को हराना है.

उन्होंने खेसारी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, “मेरी उनसे कोई जातिगत लड़ाई नहीं, लेकिन भगवान राम पर बयान देना गलत है, वो सनातनी परंपरा का अपमान कर रहे हैं. राजनीति मनोज जी या मेरे खिलाफ करें, लेकिन भगवान के खिलाफ नहीं.”

निरहुआ ने कहा कि 'खेसारी ने खुद कहा है कि वो गरीब थे और पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो अब पैसे होने के बाद उन्हें बोलने से पहले थोड़ा पढ़ लेना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि जंगलराज के दौर में वे जब बिहार में शो करने आते थे, तो कहा जाता था कि शाम छह बजे के बाद प्रवेश नहीं कर सकते.

खेसारी भटक गए हैं: मनोज तिवारी

वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि अब बिहार बदल चुका है, आज महिलाएं सुरक्षित हैं और विकास हर गली तक पहुंच चुका है. जिनके शासन में अपराध पनपा, वो आज विकास पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं कल एयरपोर्ट पर खेसारी से मिला, उसने पैर छुए, मैंने गले लगाया, वो छोटा भाई है, थोड़ा भटक गया है.

दोनों नेताओं ने बातचीत के अंत में कहा कि खेसारी लाल यादव भगवान राम के विषय में दिए अपने बयान पर विचार करें, क्योंकि यह केवल राजनीति नहीं, आस्था से जुड़ा मामला है. इंटरव्यू के दौरान दोनों ने कुछ भोजपुरी गीत भी गाए.



