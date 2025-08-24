सिक्योरिटी तोड़कर राहुल गांधी को Kiss करने दौड़ा युवक, पूर्णिया में बाइक यात्रा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक

बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के आठवें दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बाइक पर नजर आए. राहुल गांधी ने पूर्णिया में बुलेट चलाई और उनके पीछे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे दिखे. दोनों नेताओं ने करीब 2 किलोमीटर तक बाइक यात्रा की और बीच रास्ते एक ढाबे पर रुककर चाय भी पी.

इस दौरान सुरक्षा में चूक भी देखने को मिली जब एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी की बाइक तक पहुंच गया और उन्हें किस करने की कोशिश करने लगा. हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत युवक को हटाकर हिरासत में ले लिया.

राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार की जनता वोट चोरी के खिलाफ खड़ी है. उन्होंने कहा, 'हमने जो कहा कि वोट चोरी हुई है, उस पर करोड़ों बिहारी यकीन करते हैं. यही वजह है कि यात्रा को इतना समर्थन मिल रहा है. चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सही वोटर लिस्ट देना है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में उसने यह काम नहीं किया. हम दबाव बना रहे हैं कि चुनाव आयोग का रवैया बदले. हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे.'

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यहां छोटे-छोटे बच्चे भी उनके कान में आकर कहते हैं- 'वोट चोर, गद्दी छोड़.' उन्होंने इसे बिहार की राजनीतिक जागरूकता का सबूत बताया.

'चुनाव आयोग बन गया है गोदी आयोग'

वहीं, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, 'अब चुनाव आयोग, चुनाव आयोग नहीं रहा, यह 'गोदी आयोग' बन गया है. वह बीजेपी का सेल और कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है. लोकतंत्र, संविधान और वोट के अधिकार को बचाने के लिए ही यह यात्रा निकाली गई है. गांव-गांव जाकर यह साफ दिखा है कि चुनाव आयोग की साख अब खत्म हो चुकी है.'

