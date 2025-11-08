कटिहार में उड़ान नहीं भर पाया निरहुआ का हेलीकॉप्टर, खत्म हो गया तेल और फिर...

बिहार के कटिहार में आजमनगर थाना मैदान में शनिवार को भोजपुरी स्टार और भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ को उस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उनकी जनसभा के बाद हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका.

खत्म हो गया हेलीकॉप्टर का फ्यूल

बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म होने और एयर सिग्नल में देरी के कारण उन्हें करीब 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर में ही इंतजार करना पड़ा. आखिरकार, स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें सड़क मार्ग से पूर्णिया रवाना किया.

निरहुआ प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निशा सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. सभा स्थल पर पहले से ही हजारों की भीड़ जुटी हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल थे. निरहुआ के हेलीपैड पर पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई.

निरहुआ ने भोजपुरी अंदाज में निशा सिंह के लिए मांगा वोट

मंच से निरहुआ ने भोजपुरी अंदाज में निशा सिंह के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की और एक गाना गाकर माहौल को उत्साहित किया. सभा खत्म होने के बाद वह हेलीपैड की ओर लौटे और हेलीकॉप्टर में बैठ गए. तभी पायलट ने बताया कि हेलीकॉप्टर में उड़ान के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं है और एयर ट्रैफिक सिग्नल मिलने में देर हो रही है.

हेलीकॉप्टर उड़ान में देरी होती देख भीड़ ने बैरिकेटिंग तोड़ दी और बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए. लोग निरहुआ और हेलीकॉप्टर की झलक पाने के लिए धक्का-मुक्की करने लगे. स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन ने तत्काल सुरक्षा घेरे में निरहुआ को निकाला और उन्हें लग्जरी गाड़ी से पूर्णिया रवाना कर दिया.

कटिहार भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज राय ने बताया कि एयर ट्रैफिक सिग्नल और फ्यूल प्रॉब्लम के कारण निरहुआ को सड़क मार्ग से भेजना पड़ा. हालांकि, कार्यक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित रहे.



