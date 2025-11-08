स्ट्रांग रूम का CCTV बंद, आधी रात में पिकअप वैन की एंट्री, RJD के आरोपों पर DM ने दिया जवाब

बिहार के हाजीपुर में स्थित EVM स्ट्रांग रूम को लेकर शनिवार रात सियासी माहौल गर्मा गया. RJD ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने दावा किया कि हाजीपुर स्ट्रांग रूम में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के CCTV कैमरे बारी-बारी से बंद किए जा रहे हैं और इसी दौरान आधी रात में एक पिकअप वैन अंदर जाती और फिर बाहर निकलती दिखी है.

स्ट्रांग रूम में आधी रात वैन की एंट्री

RJD ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, 'वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी-बारी से अलग-अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है. मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है, चुनाव आयोग जवाब दे. साथ ही पार्टी ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत बिहार में डेरा डाले हुए है, ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके.

दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो स्ट्रांग रूम में तैनात प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया है. वीडियो में एक व्यक्ति कहते सुना जा सकता है कि रात के करीब 11 बजे CCTV स्क्रीन कुछ मिनटों के लिए ब्लैक आउट हो गई और उसी दौरान एक गाड़ी अंदर गई और बाहर निकली.

वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया. वैशाली डीएम वर्षा सिंह, एसपी और अन्य अधिकारियों ने देर रात स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया. मौके पर RJD प्रत्याशी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे.

जांच के बाद डीएम ने क्या कहा ?

मामले की जांच के बाद डीएम वर्षा सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आई है, संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. आगे से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. वहीं, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि EVM स्ट्रांग रूम की सुरक्षा तीन लेयर की है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना नहीं है.



