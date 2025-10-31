scorecardresearch
 

मोकामा हत्याकांड पर सख्त हुआ चुनाव आयोग, डीजीपी और जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब

कामा में जन सुराज पार्टी के प्रचार के दौरान गोलीबारी की घटना में दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी और उनके पति, पूर्व विधायक सूरजभान सिंह ने यादव के घर जाकर परिवार से मुलाकात की और मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग की.

मोकामा में जन सुराज पार्टी के प्रचार के दौरान गोलीबारी की घटना में दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. (Photo- Screengrab/ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में जन सुराज पार्टी समर्थक और गैंगस्टर से नेता बने दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अब निर्वाचन आयोग (ECI) ने संज्ञान लिया है. आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) और पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मोकामा की इस घटना की पूरी जांच कर तत्काल रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता (Model Code of Conduct) का उल्लंघन तो नहीं हुआ. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं, बल्कि चुनावी माहौल को भी प्रभावित करती हैं.

गौरतलब है कि गुरुवार को मोकामा में जन सुराज पार्टी के प्रचार के दौरान गोलीबारी की घटना में दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार, यादव को पहले पैर में गोली मारी गई और इसके बाद उन्हें एक वाहन ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पटना (ग्रामीण) एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था, जिसकी निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया. इस वारदात में शामिल लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है.

चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी और उनके पति, पूर्व विधायक सूरजभान सिंह, ने शुक्रवार को यादव के घर जाकर परिवार से मुलाकात की और मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग की. उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.”

