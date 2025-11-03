पीएम मोदी के पटना रोड शो से क्यों गायब रहे सीएम नीतीश, चिराग पासवान ने बताया

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर है. इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम को पटना में रोड शो किया लेकिन उसमें नीतीश कुमार नदारद रहे.

उनकी जगह जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पीएम मोदी की जीप पर सवार नजर आए. नीतीश की गैरमौजूदगी को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठाने लगे जिसको लेकर अब एनडीए नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जवाब दिया है.

चिराग ने बताया, मोदी के रोड शो में क्यों नहीं आए नीतीश

चिराग पासवान ने कहा, 'चुनाव प्रचार के लिए समय बहुत कम मिला है और सभी नेता अपने-अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं, अगर सब एक ही मंच पर रहें तो प्रचार प्रभावित होगा, सभी अपने-अपने दायित्व निभा रहे हैं.' प्रधानमंत्री का बिहार आना हमारे लिए गर्व की बात है, तेजस्वी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास काम नहीं है, जबकि वो खुद यह भूल जाते हैं कि बिहार के विकास के लिए जो काम हुए हैं, वह मोदी सरकार की वजह से ही संभव हुआ.'

तेजस्वी-राहुल गांधी पर चिराग का हमला

इसके बाद चिराग पासवान ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, जलेबी और मछली से चुनाव नहीं जीतेंगे, पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर कहा, नवरात्रों में जब तेजस्वी जी और उनके साथी मछली खाते हुए दिखे थे, तब भी वो कांटा उनके गले में फंसा था, और इस बार भी वही हाल होगा.'

चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता चाहे जितनी नौटंकी कर लें, जनता अब सब समझ चुकी है. उन्होंने राहुल गांधी के हालिया मछली पकड़ने वाले वीडियो पर तंज कसते हुए कहा, 'राहुल गांधी जी और उनके साथी पिछली बार भी जलेबी तल रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, लेकिन नतीजा सबने देखा, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा में जनता ने उनका 'मछली वाला सपना' डुबो दिया. इस बार भी परिणाम वही होगा.'

