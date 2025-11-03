scorecardresearch
 

Feedback

पीएम मोदी के पटना रोड शो से क्यों गायब रहे सीएम नीतीश, चिराग पासवान ने बताया

पटना में पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर अब एनडीए नेता चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर सभी नेता एक ही मंच पर होंगे तो इससे चुनाव प्रचार प्रभावित होगा. चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि 'मछली और जलेबी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं.

Advertisement
X
नीतीश के बचाव में उतरे चिराग पासवान (Photo-ITG)
नीतीश के बचाव में उतरे चिराग पासवान (Photo-ITG)

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर है. इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम को पटना में रोड शो किया लेकिन उसमें नीतीश कुमार नदारद रहे. 

उनकी जगह जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पीएम मोदी की जीप पर सवार नजर आए. नीतीश की गैरमौजूदगी को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठाने लगे जिसको लेकर अब एनडीए नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जवाब दिया है.

चिराग ने बताया, मोदी के रोड शो में क्यों नहीं आए नीतीश 

सम्बंधित ख़बरें

तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच बढ़ रही दरार
अब तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया 'दुधमुंहा बच्चा', भाइयों के बीच बढ़ी तकरार 
बिहार चुनाव के पब्लिक पोल में हिस्सा लेकर आप भी जीत सकते हैं आकर्षक इनाम (Photo: ITG)
बिहार चुनावः आजतक के पब्लिक पोल में बढ़ी लोगों की रुचि, आप न चूकें आकर्षक इनाम पाने का मौका 
Minister Lift
लिफ्ट में फंसे मंत्री जी, गेट तोड़कर निकालना पड़ा बाहर 
Yogi Adityanath in Darbhanga
LIVE: 'महागठबंधन तीन बंदरों की जोड़ी', दरभंगा में बोले योगी 
मुंगेर में RJD समर्थकों का हंगामा, तेजस्वी संग सेल्फी लेने की होड़ में तोड़ी बैरिकेडिंग, 2 पुलिसकर्मी घायल 

चिराग पासवान ने कहा, 'चुनाव प्रचार के लिए समय बहुत कम मिला है और सभी नेता अपने-अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं, अगर सब एक ही मंच पर रहें तो प्रचार प्रभावित होगा, सभी अपने-अपने दायित्व निभा रहे हैं.' प्रधानमंत्री का बिहार आना हमारे लिए गर्व की बात है, तेजस्वी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास काम नहीं है, जबकि वो खुद यह भूल जाते हैं कि बिहार के विकास के लिए जो काम हुए हैं, वह मोदी सरकार की वजह से ही संभव हुआ.'

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

तेजस्वी-राहुल गांधी पर चिराग का हमला

इसके बाद चिराग पासवान ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, जलेबी और मछली से चुनाव नहीं जीतेंगे, पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर कहा, नवरात्रों में जब तेजस्वी जी और उनके साथी मछली खाते हुए दिखे थे, तब भी वो कांटा उनके गले में फंसा था, और इस बार भी वही हाल होगा.' 

चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता चाहे जितनी नौटंकी कर लें, जनता अब सब समझ चुकी है. उन्होंने राहुल गांधी के हालिया मछली पकड़ने वाले वीडियो पर तंज कसते हुए कहा, 'राहुल गांधी जी और उनके साथी पिछली बार भी जलेबी तल रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, लेकिन नतीजा सबने देखा, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा में जनता ने उनका 'मछली वाला सपना' डुबो दिया. इस बार भी परिणाम वही होगा.'

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement