बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अपना कुनबा बढ़ा रही बीजेपी, आज कई बड़े नेता थामेंने कमल का दामन

बिहार में आज कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होंगे. (Photo: Representational)
विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. बीजेपी अपने कुनबे को और मजबूत करने की तैयारी में है. इसी कड़ी में आज कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं. इसके लिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.

बीजेपी में शामिल होंगे ये नाम
 
इनमें सबसे अहम नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का है, जो आज बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं. नागमणि बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और उन्हें शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा होने की वजह से भी एक बड़ी पहचान हासिल है. शहीद जगदेव प्रसाद को बिहार का एक दिग्गज नेता माना जाता है. 

नागमणि के साथ उनकी पत्नी और बिहार सरकार की पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा भी बीजेपी में शामिल होंगी. इसी तरह, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी बीजेपी का दामन थामेंगे. आनंद मिश्रा ने कुछ समय पहले ही प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया था. 

आनंद मिश्रा भी थामेंगे बीजेपी का दामन

आनंद मिश्रा जन सुराज अभियान में यूथ विंग की कमान संभाल चुके हैं. राजनीति में सक्रिय रहते हुए उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव बक्सर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था. बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होंगे. सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं. 

एनडीए ने एक बड़ा ऐलान किया है. 23 अगस्त से 23 सितंबर तक बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा. इन सभी सम्मेलनों में बिहार एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे.

