बिहार: मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने जारी की 15 उम्मीदवारों की लिस्ट, उमेश सहनी को दरभंगा से टिकट

बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है. चुनावी तैयारियों में वीआईपी पार्टी ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है. पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है.

विकासशील इंसान पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की
विकासशील इंसान पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब आखिरी दौर में हैं. आज (20 अक्तूबर) दूसरे और आखिरी चरण की 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने भी 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. पार्टी ने संतोष सहनी को दरभंगा के गौराबौराम से चुनावी मैदान में उतारा है.

वीआईपी द्वारा उम्मीदवारों की जारी सूची में आलमनगर से नवीन कुमार, कुशेश्वरस्थान से गणेश भारती सदा को और दरभंगा से उमेश सहनी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है. इसके अलावा पार्टी ने औराई से भोगेन्द्र सहनी, बरुराज से राकेश कुमार, चैनपुर से बिहार प्रदेश अध्यक्ष बालगोविंद बिंद, लौरिया से रणकौशल प्रताप सिंह, सुगौली से शशिभूषण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है.

इसी तरह केसरिया से वरुण विजय, सिकटी से हरिनारायण प्रमाणिक, कटिहार से सौरव कुमार अग्रवाल, बिहपुर से अर्पणा कुमारी मंडल, गोपालपुर से प्रेम सागर और बाबूबरही से बिंदु गुलाब यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. बता दें कि बिहार में दो चरणों में मतदान होने वाले हैं. पहले चरण में 6 नवंबर को मतदाता अपने वोट डालेंगे और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी.

