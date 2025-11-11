scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Bihar Election 2025 Phase 2 Voting Live: बिहार चुनाव के लास्ट फेज की वोटिंग आज, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 नवंबर 2025, 5:37 AM IST

Bihar Assembly Election Phase 2 Voting Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज 122 सीटों पर आज मतदान है. पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 65 से अधिक पोलिंग दर्ज की गई थी. मतदान का समय समाप्त होने के बाद सबकी निगाहें एग्जिट पोल टिकी होंगी. एग्जिट पोल में सर्वे एजेंसियां अनुमान लगाएंगी​ कि बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी.

Bihar Election Second Phase Voting for 122 Seats Today Bihar Election Second Phase Voting for 122 Seats Today

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा. इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी शामिल हैं. बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में हैं. कुल मतदाताओं में 1.75 करोड़ महिलाएं हैं. हिसुआ सीट (नवादा) में सबसे अधिक 3.67 लाख मतदाता हैं, जबकि लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज, सुगौली और बनमखी में प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा (22-22) है. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 65% से अधिक पोलिंग दर्ज हुई थी.

दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल सीमा से सटे जिलों में मतदान होगा. सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. दूसरे चरण में ज्यादातर सीटें सीमांचल क्षेत्र की हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जिससे यह चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए अहम बन गया है. एनडीए विपक्ष पर 'घुसपैठियों को संरक्षण देने' का आरोप लगा रहा है, जबकि विपक्ष अल्पसंख्यक मतदाताओं पर भरोसा कर रहा है. प्रमुख उम्मीदवारों में जेडीयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), भाजपा के प्रेमेंद्र कुमार (गया टाउन), रेनू देवी (बेतिया), नीरेज कुमार सिंह 'बबलू' (छातापुर), लेशी सिंह (धमदाहा), शीला मंडल (फुलपरस) और जामा खान (चैनपुर) शामिल हैं.

5:37 AM (6 मिनट पहले)

Bihar Phase 2 Voting News Live: दूसरे फेज में 101 सीटें जनरल, 19 एससी और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व

Posted by :- deepak mishra

बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तो चंपारण बेल्ट से शाहाबाद-मगध क्षेत्र की सीटें शामिल हैं. इस फेज़ की 122 सीटों में 101 सीटें जनरल तो 19 अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.

5:05 AM (38 मिनट पहले)

Bihar Phase 2 Polling Live: दूसरे चरण में सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान

Posted by :- deepak mishra

दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल सीमा से सटे जिलों में मतदान होगा. सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. दूसरे चरण में ज्यादातर सीटें सीमांचल क्षेत्र की हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जिससे यह चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए अहम बन गया है.

5:04 AM (39 मिनट पहले)

Bihar Assembly Election 2025 Phase 2 Voting: नीतीश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर

Posted by :- deepak mishra

दूसरे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों की साख भी दांव पर है. बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में हैं. कुल मतदाताओं में 1.75 करोड़ महिलाएं हैं.

5:02 AM (41 मिनट पहले)

Bihar Election Phase 2 Voting Live: बिहार चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज

Posted by :- deepak mishra

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान होगा. दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे. इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

Advertisement
Advertisement