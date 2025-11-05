scorecardresearch
 

पहले चरण का मतदान कल, प्रशांत किशोर का उम्मीदवार बीजेपी में शामिल... पढ़ें बिहार स्पेशल बुलेटिन

बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बड़ा झटका लगा है.

मतदानकर्मियों को रवाना करने से पहले सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की अंतिम जांच की गई (File Photo- PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल गुरुवार को होगा. इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदानकर्मियों को रवाना करने से पहले सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की अंतिम जांच की गई और उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में सील किया गया है.

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बांका और जमुई में जनसभाओं को संबोधित किया. राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

चुनाव से पहले जनसुराज को झटका

बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बड़ा झटका लगा है. मुंगेर विधानसभा सीट से जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया है. संजय सिंह कहा कि यह फैसला उन्होंने राज्य के विकास ओर स्थिर सरकार बनाने के हित में लिया है.

सम्राट चौधरी ने की बड़ी घोषणाएं

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिषहरीया पंचायत में जनसभा के दौरान घोषणा की कि NDA की सरकार दोबारा बनने पर हर प्रखंड में दो वर्षों के भीतर एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा. उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का वादा भी किया. चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था सुधरी है और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है. उन्होंने लोगों से NDA उम्मीदवार कविता पासवान के समर्थन में मतदान की अपील की.

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर क्या बोले पीके

पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है. प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं. उनके पास ताकत है, वे लड़ें, विपक्ष के लोगों को बताएं, चुनाव आयोग को घेरें, कानूनी कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर चुनाव की प्रक्रिया पर जो सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को उनका जवाब देना चाहिए.

बिहार चुनाव पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि ये बदलाव का चुनाव है. उन्होंने कहा कि स्थितियां 20 सालों से ऐसी ही हैं, फिर तेजस्वी को ही आगे क्यों आना पड़ा?..."

अखिलेश यादव ने जमुई में जनसभा की

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज जमुई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो आपको 500 में सिलेंडर मिलेगा. उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किए, और कहा कि इस बार बिहार की जनता बीजेपी का रथ रोकने जा रही है, यहां के लोग इस बार नया इतिहास लिखेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे.

चिराग पासवान ने राहुल के बयान पर जताया ऐतराज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कड़ा ऐतराज़ जताया है. पासवान ने कांग्रेस नेता से बयान वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सेना पर राजनीति करना राष्ट्र के प्रति अपमान है. उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.

गोपालगंज में कैश जब्त

गोपालगंज जिले के भोरे में निर्वाचन विभाग की फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने भाकपा (माले) के स्थानीय कार्यालय पर छापेमारी कर 1 लाख सत्तासी हजार रुपये नकद जब्त किए हैं. टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि माले दफ्तर में भारी मात्रा में नकदी रखी गई है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. पार्टी ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब्त की गई राशि पार्टी के खाते से वैध रूप से निकाली गई थी, उन्होंने निर्वाचन विभाग पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया है.

असम सीएम ने तेजस्वी-राहुल पर साधा निशाना

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया. शर्मा ने सवाल किया कि जब तेजस्वी यादव बिहार के उपमुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने महिलाओं के खातों में कितना पैसा जमा किया था? वहीं राहुल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जो अपने सपनों में देखते हैं, वही भाषण में बोल देते हैं.

---- समाप्त ----
