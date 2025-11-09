समस्तीपुर VVPAT पर्ची केस: JDU समर्थकों ने जारी किया CCTV फुटेज, RJD पर लगाए गंभीर आरोप

बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वीवीपैट (VVPAT) पर्ची फेंके जाने के विवाद में नया मोड़ आ गया है. बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू प्रत्याशी विजय चौधरी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक CCTV फुटेज जारी कर आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

और पढ़ें

सफाई एजेंसी पर्यवेक्षक का आरजेडी कनेक्शन

जारी वीडियो में कथित रूप से नगर पंचायत सरायरंजन के एक सफाईकर्मी को वीवीपैट पर्ची चोरी करते हुए देखा गया है. जेडीयू समर्थकों का दावा है कि सफाई एजेंसी का पर्यवेक्षक आरजेडी नेता एवं नगर पंचायत सरायरंजन की मुख्य पार्षद का चाचा और आरजेडी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष का भाई है.

उनका कहना है कि मॉक पोल के दौरान जो पर्चियां CCTV निगरानी में सुरक्षित रखी गई थीं, उन्हें सफाई कर्मी चोरी-छिपे लेकर गया. जेडीयू नेताओं ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से इस घटना की गहन जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

'सफाईकर्मी और पर्यवेक्षक को हिरासत में लिया जाए'

समर्थकों की मांग है कि संबंधित सफाईकर्मी एवं पर्यवेक्षक को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसके निर्देश पर यह पर्ची चोरी की गई. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नीच हरकतें और मतदाताओं की नीयत पर सवाल उठाने का प्रयास लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने से मामले में एक नया मोड़ आ गया है. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----