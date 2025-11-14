'बीजेपी को नहीं रोक पाएगी RJD, पहले ही कहा था...', नतीजों पर बोले ओवैसी, AIMIM ने बिहार में जीतीं 5 सीट

बिहार विधानसभा चुनाव और देश के 7 राज्यों की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को जारी हो गए. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पांच सीटों पर जीत दर्ज कर ली है. इस सबके बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया.

और पढ़ें

उन्होंने कहा कि आज जो नतीजे सामने आए हैं, उसके अनुसार एआईएमआईएम को बिहार में अब तक पांच सीटों पर जीत मिली है. ओवैसी ने कहा, “मैं बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को समर्थन और वोट देकर विजयी बनाया. मैं AIMIM के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी मेहनत से हम पांच सीटों पर जीत दर्ज कर सके हैं.”

ओवैसी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मेहनत का नतीजा है कि एआईएमआईएम पांच सीटें जीतने में सफल रही है. उन्होंने सीमांचल की जनता का विशेष रूप से धन्यवाद किया और भरोसा जताया कि उनके प्रत्याशी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे.

तेलंगाना के जुबली हिल्स उपचुनाव का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की बड़ी जीत पर वहां की जनता को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स की जीत जनता के समर्थन की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

ओवैसी ने दावा किया कि बहराइच के बलरामपुर (सीमांचल) में जारी गिनती के बाद आदिल हसन भी जीत दर्ज करेंगे. साथ ही एक बार फिर उन्होंने अपना पुराना बयान दोहराते हुए कहा, 'मैं तो पहले ही कह रहा था आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक सकती'.

बता दें कि मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में खासा प्रभाव रखने वाली ओवैसी की पार्टी ने 243 सीटों में से 29 पर चुनाव लड़ा था. इनमें से 24 सीटें सीमांचल क्षेत्र में हैं. एआईएमआईएम ने सत्तारूढ़ या विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए बिना स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था.

---- समाप्त ----